ना शाहरुख, ना बॉबी देओल...आर्यन खान को पसंद है इस एक्टर की ये फिल्म, भाईजान भी नहीं लिस्ट में

आर्यन खान के पिता शाहरुख खान सुपरस्टार हैं और उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फ़िल्में की हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं की आर्यन की फेवरेट फिल्म किसी और एक्टर की है.

आर्यन खान को पसंद है कोई मिल गया फिल्म
नई दिल्ली:

Aryan Khan Favourite Film: 'कोई मिल गया' फेम अभिनेता रजत बेदी को हाल ही में वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में देखा गया था. इस सीरीज से उन्होंने कई सालों बाद फिल्मी दुनिया में वापसी की है. इसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया. रजत बेदी ने आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आर्यन खान और उनके दोस्तों को फिल्म 'कोई मिल गया' बहुत पसंद है. इस दौरान उन्होंने राकेश रोशन को लेकर दिए अपने बयान पर भी सफाई पेश की.

रजत बेदी ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक बड़े बॉलीवुड स्टार की भूमिका निभाई है. इस सीरीज की सफलता के बाद उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आर्यन और उनके दोस्त बचपन में 'कोई मिल गया' खूब देखते थे. उन्हें यह बहुत पसंद है. मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि राकेश रोशन ने उस समय मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया. फिल्म के बाद मुझे थोड़ा बुरा जरूर लगा. लेकिन अगर आप मेरे पूरे सफर पर गौर करें, तो 'कोई मिल गया' की बदौलत ही मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं. आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप एलियन वाली फिल्म में थे ना? आपने रोहित की साइकिल तोड़ी थी ना?"

हाल ही में उनका एक पुराना बयान वायरल हुआ था, जिसमें यह कहा जा रहा था कि फिल्म 'कोई मिल गया' के प्रचार में राकेश रोशन ने उन्हें शामिल नहीं किया था, जिसके बाद ही वह कनाडा चले गए थे. मगर, अब रजत बेदी ने इस बात को गलत ठहराया है, उनका कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया. आर्यन खान के साथ काम करने के बारे में बात करते हुए रजत बेदी ने कहा, "जब आर्यन खान यह सीरीज बना रहे थे, तो उन्होंने मेरी तलाश की और 20 साल बाद मुझे फिर से काम करने के लिए प्रेरित किया. इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है? सच में जब आप ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं और ब्रह्मांड उसे पूरा करता है. मैं उस कमबैक का इंतजार कर रहा था, जो आर्यन ने मुझे दी है." 

रजत बेदी की नई वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

