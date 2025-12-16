विज्ञापन

अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म “मेहमान” 19 दिसंबर को होगी रिलीज, लोगों को देगी एक खास संदेश

Mehmaan Release Date: मेहमान फिल्म का डायरेक्शन रौशन सिंह किया है. इस फिल्म की कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी, वहीं इसकी म्यूजिक और एक्टिंग इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म “मेहमान” 19 दिसंबर को होगी रिलीज, लोगों को देगी एक खास संदेश
Mehmaan Release Date: दो हसीनाओं के साथ रोमांस करेंगे अरविंद अकेला कल्लू.

Mehmaan Release Date: एस आर के म्यूजिक प्रा. लि. के बैनर तले प्रस्तुत भोजपुरी सिनेमा के सुपर स्टार अरविंद अकेला कल्लू की बहुप्रतीक्षित फिल्म “मेहमान” 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म के निर्माता रौशन सिंह ने इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट की घोषणा करते हुए बताया कि “मेहमान” एक ऐसी फिल्म है, जो सामाजिक अनुशासन और प्यार के बीच के बैलेंस को बेहद संवेदनशील और मनोरंजक अंदाज में दिखाती है. उनका कहना है कि भोजपुरी सिनेमा में अब तक इस टॉपिक को इस तरह से नहीं दिखाया गया है, जहां भावनात्मक गहराई और मनोरंजन का लेवल एक साथ नए पैमाने तय करता है.

डायरेक्टर रौशन सिंह ने आगे कहा कि फिल्म की कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी, वहीं इसके म्यूजिक और एक्टिंग इसे और भी खास बनाते हैं. “मेहमान” सिर्फ एक पारिवारिक मनोरंजन वाली फिल्म नहीं है, बल्कि यह समाज को एक पॉजिटिव मैसेज भी देती है. फिल्म में रिश्तों की अहमियत, सामाजिक जिम्मेदारियों और प्रेम के बीच के टकराव को बेहद सधे हुए ढंग से पेश किया गया है, जो हर ग्रुप के दर्शकों को खुद से जोड़ने की क्षमता रखता है.

फिल्म के लीड एक्टर अरविंद अकेला कल्लू ने भी दर्शकों से अपील की है कि वे इस फिल्म को जरूर देखें. कल्लू ने कहा कि “मेहमान” उनके करियर की उन फिल्मों में से है, जो दिल के बेहद करीब हैं. उन्होंने आगे कहा कि इस फिल्म में उनका किरदार दर्शकों को इमोशनल रूप से छू जाएगा और कहानी के साथ वे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. कल्लू के अनुसार, फिल्म में काम करना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा और उन्हें पूरा विश्वास है कि दर्शकों का प्यार इसे जरूर मिलेगा.

आपको बता दें कि फिल्म “मेहमान” का डॉयरेक्शन लाल बाबू पंडित ने किया है, जबकि फिल्म की स्टोरी राकेश त्रिपाठी ने लिखी है. फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू के साथ दर्शना बनिक, पूजा ठाकुर, समर्थ चतुर्वेदी, संजय पांडेय, विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, रामसुजन सिंह, बीना पांडेय, संजीव मिश्रा, सोनू पांडेय, स्वस्तिका, अनु पांडेय, रिंकू आयुषी, अखिलेश वर्मा, माधवी श्री और विष्णु कुमार जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे. सभी एक्टर्स ने अपने-अपने किरदारों में जान डाल दी है.

फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो वो भी इस फिल्म की एक बड़ी ताकत है. राजनीश मिश्रा, छोटे बाबा, प्रियांशु सिंह, आर. आर. पंकज, सरगम आकाश और कान्हा सिंह जैसे संगीतकारों ने फिल्म के गीतों को मधुर और प्रभावशाली बनाया है. गीतकारों में मनोज भावुक, सुमित सिंह चंद्रवंशी, आशुतोष तिवारी सहित कई नाम शामिल हैं. शानदार सिनेमैटोग्राफी साहिल जे अंसारी, संपादन जितेंद्र सिंह ‘जीतू', कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी और बैकग्राउंड म्यूजिक असलम सुर्ती ने संभाला है. पी आर ओ रंजन सिन्हा हैं. कुल मिलाकर, “मेहमान” एक ऐसी फिल्म है जो 19 दिसंबर को रिलीज होकर भोजपुरी दर्शकों को भावनाओं, मनोरंजन और सामाजिक संदेश से भरपूर अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mehmaan Movie Release Date, Mehmaan Movie Date, Mehmaan Release, Bihari Movie Mehmaan Kab Release Ho Rhi Hai, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com