माही विज और नदीम के लिंकअप की अफवाहों पर फूटा सलमान खान की बहन का गुस्सा, अर्पिता खान बोलीं- मुझे हैरानी होती है

टीवी एक्ट्रेस माही विज हाल ही में अपने एक पोस्ट के कारण चर्चा में आ गईं, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त नदीम को बर्थडे विश करते हुए एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा था. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के लिंकअप की खबरें सामने आ गईं. वहीं जय भानुशाली से तलाक के बाद उन्हें काफी ट्रोल करने लगे. लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी सफाई के साथ ट्रोलर्स को खूब खरी खोटी सुनाई. वहीं इसके बाद अंकिता लोखंडे और जय भानुशाली एक्ट्रेस के सपोर्ट में आए. लेकिन अब सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने भी माही विज का सपोर्ट किया है.

अर्पिता खान ने शेयर किया पोस्ट

माही विज को लेकर शेयर किए गए एक पोस्ट को अर्पिता खान शर्मा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया.उन्होंने लिखा, “नदीम अगर आप जैसे इंसान को भी बुरा-भला कहा जा सकता है, तो मुझे हैरानी होती है कि हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं.”

कौन हैं नदीम नाद्ज

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि नदीम सलमान खान के अच्छे दोस्त हैं. वहीं उन्हें भाईजान के बर्थडे पार्टी और परिवारिक इवेंट में काफी बार देखा गया है और खान फैमिली के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं. जबकि माही विज और जय भानुशाली के भी नदीम अच्छे दोस्त हैं और कपल की बेटी तारा उन्हें अब्बा कहकर बुलाती हैं.

जय भानुशाली-अंकिता लोखंडे ने भी किया सपोर्ट

माही विज के ट्रोल होने के बाद अंकिता लोखंडे ने एक्ट्रेस के सपोर्ट में एक लंबा पोस्ट शेयर किया था और कहा था कि नदीम जय और माही के अच्छे दोस्त हैं. वहीं इसी पोस्ट को जय भानुशाली ने रिशेयर किया और कहा कि उनके बयान में विलेन कोई नहीं था. लेकिन लोग विलेन बना रहे हैं.