अरिजीत सिंह के म्यूजिक करियर का एक विवाद, दो साल तक जब नहीं मिली माफी तो उठाया था ये कदम

अपनी मखमली आवाज से गानों को एक लेवल ऊपर ले जाने वाले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया हैं. अरिजीत ने अचानक अपने इस ऐलान से फैन्स को हैरान कर दिया. अरिजीत ने एक पोस्ट लिख प्यार के लिए फैन्स को धन्यवाद कहा. अरिजीत ने अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अब वोकलिस्ट के तौर पर कोई नए प्लेबैक असानइमेंट नहीं लूंगा. मैं इस सफर को ब्रेक दे रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा. अरिजीत की इस पोस्ट ने उनके चाहने वालों को एक जोर का झटका दिया. अब अरिजीत ने अचानक इस तरह की बात की तो हर तरफ उन्हीं के नाम की चर्चा शुरू हो गई. उनके करियर की शुरुआत से लेकर आज तक के अच्छे-बुरे कर्म याद किए जाने लगे. अगर आप मोटे तौर पर अरिजीत के सफर पर नजर डालें तो सलमान खान के साथ हुए उनके उस पंगे के अलावा कोई ऐसा विवाद नजर नहीं आता. ये विवाद भी उन्होंने संन्यास लेने से पहले सुलटा लिया.

कब शुरू हुआ सलमान और अरिजीत का ये पंगा?

सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच कोल्ड वॉर 2014 में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान शुरू हुआ था. हुआ यूं कि सलमान उस इवेंट को होस्ट कर रहे थे और उन्होंने अरिजीत को स्टेज पर अवॉर्ड लेने के लिए बुलाया. सलमान ने अरिजीत से पूछा, "तू है विनर?" (अरिजीत कैजुअल कपड़ों में थे) इस पर सिंगर ने जवाब दिया, "आप लोगों ने सुला दिया." सलमान को अरिजीत के ये बर्ताव कुछ बुरा लगा और इसके बाद अरिजीत के गाने उनकी फिल्मों से हटा दिए गए. इन फिल्मों में बजरंगी भाईजान, किक और सुल्तान शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: अरिजीत सिंह ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, सोशल मीडिया पर किया ऐलान, फैंस बोले- ऐसा मत करो

साल 2016 में अरिजीत सिंह ने मांगी माफी

2016 में अरिजीत ने सलमान खान के लिए अपने फेसबुक हैंडल पर एक माफीनामा पोस्ट किया. इसमें उन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के जरिए कई बार माफी मांगने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इसलिए उन्होंने इस तरह पब्लिक प्लैटफॉर्म पर आने का फैसला किया. अपनी लंबी पोस्ट में अरिजीत अपने बर्ताव के लिए सलमान से माफी मांगते दिखे. और आखिर में उनके लिए लिखा था, जग घुमेया थारे जैसा ना कोई...अरिजीत सिंह की ये पोस्ट खूब वायरल हुई थी.

यह भी पढ़ें: Border 2 को बनने में लगे कितने साल? चार दिन में 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म की कब हुई थी प्लानिंग

सलमान की बैटल ऑफ गलवान में है अरिजीत सिंह का गाना

इस माफी के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ लेकिन धीरे-धीरे ये मनमुटाव कम होते गए और आखिर में बात यहां तक पहुंच गई कि भाईजान की फिल्म में अरिजीत सिंह का कमबैक हुआ. अरिजीत ने बॉलीवुड से संन्यास लेने से पहले बैटल ऑफ गलवान के गाने मातृभूमि को आवाज दी.

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में कॉमेडियन रवि गुप्ता बतौर स्पेशल गेस्ट आए और अपने मजाकिया अंदाज से माहौल को हल्का कर दिया. सलमान से मिलओते ही रवि ने मजाक में कहा, "मैं आपसे मिलने से थोड़ा डर रहा था." सलमान खान ने पूछा, "क्यों?" तो रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, "क्योंकि मैं अरिजीत सिंह जैसा दिखता हूं." यह सुनकर सलमान खान समेत सभी ठहाके मारकर हंस पड़े. लेकिन इसके बाद सलमान ने जो कहा, वह किसी के लिए भी चौंकाने वाला था. सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, "अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं. जो गलतफहमी थी, वह मेरी तरफ से थी. बाद में उसने मेरे लिए गाने भी गाए. टाइगर में गाया था और अब गलवान में गा रहा है."