अरिजीत सिंह का ये गाना यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया, 7 साल में 120 करोड़ व्यूज के साथ आज भी फैंस का फेवरेट

सिंगर अरिजीत सिंह ने संन्यास की अनाउंसमेंट करके हर किसी को चौंका दिया है. उनके गानों के फैंस दीवाने हैं. उनका एक गाना ऐसा है जिसके व्यूज बिलियन्स में हैं.

यूट्यूब पर अरिजीत सिंह का कौनसा गाना सबसे ज्यादा सुना गया?
नई दिल्ली:

दुनियाभर में एक सिंगर ने अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी आवाज सीधा दिल को छू जाती है. अगर आप नहीं समझ पाए हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि लाखों दिलों की धड़कन अरिजीत सिंह हैं. उनकी गायकी में ऐसा जादू है कि सुनने वाला उसमें डूब सा जाता है. अरिजीत सिंह ने अपने गानों से लोगों का दिल जीता है. फैन्स अरिजीत के साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं कि लोगों को लगता है कि ये गाना उन्हीं के लिए लिखा गया है. अरिजीत ने हाल ही में एक ऐसा काम किया है जिसके बाद हर कोई चौंक गया है. उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट ले लिया है. अरिजीत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को इस बात की जानकारी दी है. इसी बीच आपको अरिजीत के एक ऐसे गाने के बारे में बताते हैं जिसके बिलियन्स में व्यूज हैं. ये गाना आज भी लोगों को बहुत पसंद है.

अरिजीत सिंह का कौनसा गाना यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सुना गया?

अरिजीत सिंह के जिस गाने की हम बात कर रहे हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे का है. सुशांत की ये फिल्म बहुत हिट साबित हुई थी. छिछोरे से लोगों ने बहुत कनेक्ट किया था. इस फिल्म का गाना 'खैरियत पूछो' बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जिसे देखकर हर किसी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं. इस गाने के यूट्यूब वीडियो पर 1.2 बिलियन व्यूज हैं. इस गाने को विकिपीडिया की सबसे ज्यादा देखे गए यूट्यूब वीडियो लिस्ट में 18वीं पोजीशन हासिल है.

अरिजीत ने लिया संन्यास

अरिजीत ने सोशल मीडिया पर एक सिंपल सा पोस्ट शेयर करके अपने संन्यास की अनाउंसमेंट की है. अरिजीत का पोस्ट सिंपल है लेकिन उसने खलबली मचा दी है. सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ अरिजीत ही ट्रेंड कर रहे हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा-'हैलो, सभी को हैप्पी न्यू ईयर. मैं आप सभी को इतने सालों से मिले प्यार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. आप सबने मुझे सुनने वाले के रूप में इतना प्यार दिया. मैं खुशी से ऐलान करता हूं कि अब मैं प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नया असाइनमेंट नहीं लूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. ये एक शानदार सफर रहा.'

