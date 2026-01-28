विज्ञापन

बहुत हैरान हूं...मुझे समझ नहीं आ रहा...अरिजीत सिंह की खबर सुन अमाल मलिक का था ये हाल

अरिजीत सिंह ने सोशल मीडिया पर जब अनाउंस किया कि वह प्ले बैक सिंगिंग से ब्रेक ले रहे हैं तो इस खबर ने उनके फैन्स के साथ साथ साथी कलाकारों को भी हैरान कर दिया.

अरिजीत सिंह के संन्यास पर क्या बोले सेलेब्स?
नई दिल्ली:

सुपरस्टार सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने की खबर ने उनके फैंस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चौंका दिया है. सिंगर अमाल मलिक और रैपर बादशाह ने सिंह के सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. बादशाह ने लिखा, "सदियों में एक". अमाल मलिक ने लिखा, "यह सुनकर बहुत हैरान हूं... मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं! बस इतना जान लें कि मैं @arijitsingh का फैन था, हूं और हमेशा रहूंगा." 

उन्होंने आगे कहा, "अगर ऐसा ही है तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरे भाई, तुम्हारे बिना फिल्म संगीत कभी पहले जैसा नहीं रहेगा. आपके दौर में पैदा होने के लिए आभारी हूं.#ArijitSingh."

संगीतकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यशराज मुखाटे ने लिखा, "लगता है अब हमें कुछ शानदार इंडी म्यूजिक सुनने को मिलेगा!" प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जेडी मजेठिया ने लिखा, "कृपया इस पोस्ट को फिर से लिखें या साफ करें क्योंकि 'इसे खत्म करना' का मतलब यह समझा जाता है कि आप अब से गाना नहीं गाएंगे. यह पढ़ना चौंकाने वाला और दिल तोड़ने वाला था."

टेलीविजन स्टार अली गोनी ने लिखा, "नहीं भाई, प्लीज नहीं." मंगलवार शाम को, अरिजीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक नोट लिखकर बताया कि वह अब प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करेंगे. उन्होंने लिखा, "नमस्ते, सभी को नए साल की शुभकामनाएं. मैं आप सभी को इतने सालों तक श्रोताओं के रूप में इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं अब से प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करने जा रहा हूं. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. यह एक शानदार सफर था."

सिंगर ने इतने सालों तक अपने श्रोताओं के अटूट प्यार और समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया और प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपने सफर को "शानदार" बताया.

