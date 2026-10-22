अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में एक टेबल की कीमत 11.80 लाख रुपये, दिलजीत दोसांझ के टिकट भी हजारों में, भारतीय सिंगर्स के कॉन्सर्ट के रेट उड़ा देंगे होश

भारत में इन दिनों लाइव कॉन्सर्ट की चर्चा हो रही है. जहां भारतीय सिंगर्स, कॉमेडियन और एक्टर्स लाइव अपने फैंस के लिए परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं. वहीं इन दिनों दिलजीत दोसांझ और अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट की चर्चा हो रही है, जिसके लिए फैंस एक्साइटेड हैं. लेकिन इन महंगे कॉन्सर्ट की कीमत के बारे में क्या आप जानते हैं, जिसे सुन आपको हैरानी होगी. दरअसल, अरिजीत सिंह अपने सिंगिंग करियर के 20 साल पूरे होने पर 2027 में भारत के 9 शहरों में लाइव कॉन्सर्ट करेंगे. इसके लिए हाल ही में पैकेज डील की कीमत सामने आई है, जो हैरान कर रही है. दरअसल, अरिजीत सिंह के पैकेज डील की कीमत 11.8 लाख रुपए है. हालांकि वह इकलौते भारतीय सिंगर नहीं हैं, जिनके कॉन्सर्ट की टिकट महंगी है.

अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट की टिकट

भारत के जाने माने सिंगर अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट की टिकटें सबसे महंगी हैं. दरअसल, 2027 में इंडिया टूर के लिए द रेजिडेंस अल्ट्रा प्रीमियम टेबल पैकेज की कीमत 11 लाख 80 हजार है. इसमें एक टेबल पर 15 मेहमान बैठ सकते हैं, जिन्हें वीआईपी वेलकम, केटरिंग, सर्विस और एक्सप्रेस एंट्री जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

करण औजला की कॉन्सर्ट टिकट

पंजाबी सिंगर करण औजला ने इट वाज ऑल अ ड्रीम इंडिया टूर के लिए 5 से 10 लाख रुपए लिए थे. वहीं कुछ वीवीआईपी कॉन्सर्ट के लिए डायमंड टेबल पास की कीमत 15 लाख पहुंची थी.

ये भी पढ़ें- 48 साल पुरानी अमिताभ बच्चन-विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म, 14 पन्नों में कादर खान ने पिरोया निजी दर्द, बिग बी हुए इमोशनल, 7 के साथ सुपरहिट गाने

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की कीमत

दिल लुमिनाती और ऑरा टूर के साथ दुनियाभर में तहलका मचाने वाले दिलजीत दोसांझ ने हालिया टूर में अधिकतम सीमा 18 से 20 हजार रखी है. हालांकि करण और अरिजीत से दिलजीत के कॉन्सर्ट की कीमत कम है. जबकि दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकटें ब्लैक में 54 लाख तक बिकीं हैं.

एआर रहमान के टिकट की कीमत

एआर रहमान ने सिम्फनी और वंडरमेंट लाइव कॉन्सर्ट में वीआईपी सीटों की कीमत 50 हजार से एक 1 लाख तक है. वहीं 5 से 8 करोड़ तक की फीस वह चार्ज करते हैं.

श्रेया घोषाल और सोनू निगम के कॉन्सर्ट के टिकटों की कीमत

श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट द अनस्टॉपेबल टूर के प्रीमियम सीटों के टिकट की कीमत 25000 से 50000 रुपए थी. वहीं सोनू निगम के के लाइव शो के टिकटों की कीमत भी इतनी ही है.

ये भी पढ़ें- रामायण के लक्ष्मण के फार्म का वीडियो, मोरिंगा से लेकर की काजू और पपीता की खेती, सुनील लहरी ने फैंस का जीता दिल