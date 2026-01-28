विज्ञापन

रणवीर सिंह की बढ़ी मुश्किलें, एक्टर के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है मामला

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है.

रणवीर सिंह की बढ़ी मुश्किलें, एक्टर के खिलाफ दर्ज हुई FIR

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक के तटीय इलाकों की पवित्र चावुंडी दैव परंपरा का मजाक उड़ाया और हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई. शिकायतकर्ता बेंगलुरु के वकील प्रशांत मेथल (46 वर्ष) ने कहा है कि यह घटना 28 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह में हुई. रणवीर सिंह वहां अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' का प्रचार कर रहे थे. उन्होंने 'कांतारा चैप्टर 1' के मशहूर सीन की नकल की, जिसमें ऋषभ शेट्टी पर दैव का आना दिखाया गया है. 

शिकायत के अनुसार, रणवीर ने पंजुरली और गुलिगा दैव के भाव-भंगिमाओं की नकल की और चावुंडी दैव को 'महिला भूत' कहकर संबोधित किया. शिकायत में बताया गया है कि चावुंडी दैव तटीय कर्नाटक में पूजनीय रक्षक देवी हैं, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक हैं. इन्हें भूत नहीं कहा जा सकता. यह नकल भद्दी, मजाकिया और अपमानजनक बताई गई है, जिससे दैव परंपरा के अनुयायियों को गहरा मानसिक कष्ट हुआ. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यह जानबूझकर किया गया कृत्य था, जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में नफरत फैलाने वाला था.

वीडियो 2 दिसंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर 'ब्रीफ चाट' अकाउंट से देखा गया, जब शिकायतकर्ता कर्नाटक स्टेट बिलियर्ड्स एसोसिएशन में थे. एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 302 के तहत दर्ज की गई है. मामला पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजा गया है और सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. वहीं इस घटना पर रणवीर सिंह ने पहले सोशल मीडिया पर माफी मांगी थी, कहा था कि उनका इरादा ऋषभ शेट्टी की अदाकारी की तारीफ करना था और अगर किसी की भावनाएं आहत हुईं तो खेद है. लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं. 

