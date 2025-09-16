विज्ञापन

बेजान और डल स्किन से हैं परेशान? बेसन और दही से यूं झटपट फेसपैक बनाती हैं मीरा राजपूत

स्किन की हेल्थ को लेकर अगर आप परेशान रहते हैं तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि मीरा राजपूत ने घरेलू चीजों से फेसपैक करने का तरीका बताया है.

Meera Rajput Skin Care Tips: मीरा राजपूत ने बताया कैसे रखें स्किन का खयाल
नई दिल्ली:

अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भले ही सिनेमा की दुनिया से दूर रहती हैं, लेकिन वह अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं. उन्होंने मंगलवार (16 सितंबर) को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया. मीरा ने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में मिरर वीडियो बनाती नजर आ रही हैं. लुक की बात करें तो वह जिम आउटफिट पहने हुए हैं, जिससे देख फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि वह एक्सरसाइज करके लौटी हैं या फिर करने जा रही हैं. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "मॉर्निंग ब्लूज बाय."

मीरा राजपूत ने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया ये वीडियो

मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की छोटी-बड़ी झलकियां साझा करती रहती हैं. चाहे वह फिटनेस, फैशन, या फिर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम हो, वह हमेशा अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करती हैं. इससे पहले मीरा ने इंस्टाग्राम पर बताया था कि वह अपने चेहरे पर फ्रेशनेस और ग्लोइंग त्वचा के लिए हल्दी का इस्तेमाल करती हैं.  उन्होंने बताया कि वह हल्दी को बेसन, दही, या गुलाब जल के साथ मिलाकर फेस पैक के रूप में लगाती हैं, जिससे उनके चेहरे पर निखार बना रहता है.

उन्होंने एक अन्य 'डू इट योरसेल्फ' हैक बताया था. मीरा ने कहा था कि एक चम्मच शहद में दो चुटकी हल्दी मिलाएं. अब इस पैक को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगा लें. इसे सिर्फ 20 मिनट लगा रहने दें और फिर पानी से धोकर साफ कर लें. इस नुस्खे से त्वचा चमकदार रहेगी.

बता दें कि शाहिद कपूर ने मीरा राजपूत से साल 2015 में गुरुग्राम में शादी की थी. उस वक्त मीरा सिर्फ 20 साल की थीं. दोनों की अरेंज मैरिज थी. शाहिद को पहली ही मुलाकात में मीरा काफी पसंद आ गई थीं, लेकिन मीरा ने हां कहने में करीब छह महीने लगाए. साल 2016 में इस कपल ने बेटी मिशा का स्वागत किया. इसके बाद साल 2018 में बेटे जैन ने जन्म लिया.

