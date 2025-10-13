विज्ञापन

अर्चना पूरन सिंह की बहू का नाम योगिता बिहानी हैं, जो विवादित फिल्म द केरल स्टोरी में काम कर चुकी हैं.

अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू की 9 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- ग्लैम डॉल, ऋतिक रोशन संग कर चुकी हैं काम
अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू की 9 फोटो
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस और कपिल शर्मा के कॉमेडी शो की जज अर्चना पूरन सिंह आज भी एक्टिव हैं. फिल्मों में कम और अब वह ज्यादातर कपिल के शो में ठहाके लगाती नजर आती हैं. अर्चना लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी से जुड़ी हैं और अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं. मौजूदा साल में अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी ने अपने बड़े बेटे आर्यमन सेठी की सगाई की थी. चलिए जानते हैं कौन हैं अर्चना की होने वाली बहू.
 

अर्चना पूरन सिंह की बहू का नाम योगिता बिहानी हैं, जो विवादित फिल्म द केरल स्टोरी में काम कर चुकी हैं. योगिता और आर्यमन की सगाई मौजूदा साल के अगस्त महीने में हुई थी.
 

आर्यमन ने योगिता को फूल के साथ नए घर की चाबी देकर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था. इस दौरान आर्यमन ने घुटनों के बल बैठकर कहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
 

सगाई में आर्यमन और योगिता ने ऐलान किया था कि वह अब साथ में रहेंगे और सगाई के बाद से ही अपने नये घर में रह रहे हैं, जो अर्चना सिंह पूरन के घर से थोड़ी दूरी पर ही है.
 

योगिता इस बात पर बहुत इमोशनल हो गई थी कि सगाई पर ही उनकी विदाई हो गई और अब वह आर्यमन के साथ खुशी-खुशी नए घर में रह रही हैं. दोनों फैमिली भी उनके साथ रहने से बेहद खुश हैं.
 

योगिता बिहानी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म द केरल स्टोरी से मिली थी. योगिता फेमिना मिस इंडिया राजस्थान (2018) टॉप 3 कंटेस्टेंट्स में शामिल थीं.

 

2018 में ही एकता कपूर की नजर योगिता पर पड़ी. योगिता ने सलमान खान के साथ शो दस का दम का एक प्रोमो के लिए शूट किया था. योगिता ने करण कुंद्रा के साथ टीवी शो दिल ही तो है में काम किया था.
 

साल 2019 में योगिता कवच...महाशिवरात्रि में नजर आईं. योगिता ने साल 2020 में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप स्टारर फिल्म एके वर्सेस एके से बॉलीवुड डेब्यू किया था.
 

साल 2022 में योगिता फिल्म विक्रम वेधा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ भी काम कर चुकी हैं. उनकी सबसे पॉपुलर फिल्म में अदा शर्मा स्टारर द केरल स्टोरी ही है.
 

इसके अलावा योगिता ने कुछ म्यूजिक वीडियो एल्बम में भी काम किया है, जिसमें स्टेबिन बेन का इश्क विश्क और गुरु रंधावा का अलोन शामिल है. उन्होंने अपने मंगेतर के म्यूजिक वीडियो छोटी बातें और मधुबाला में काम किया है.  
 

बीकानेर में पैदा हुईं योगिता का पालन पोषण दिल्ली में हुआ है. योगिता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री हासिल की और बॉलीवुड में आने से पहले फरीदाबाद की एक रेड फूड स्टार्टअप में काम किया था. 



 

