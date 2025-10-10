एआर रहमान ने NDTV से कहा, रामायण के बारे में जानने को उत्सुक थे को- कंपोजर हंस जिमर...

नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रामायण: पार्ट I की पहली झलक 3 जुलाई, 2025 को जारी की गई. इंटरनेट पर इसके शानदार वीएफएक्स की तारीफ हो रही है. फैंस इस बात से और भी ज़्यादा उत्साहित हैं कि इस महान कृति में संगीत के दिग्गज एआर रहमान और हंस ज़िमर एक साथ काम करने वाले हैं. एनडीटीवी गुड टाइम्स साउंडस्केप के लिए संगीतकार ए आर रहमान और श्रुति हासन के साथ बातचीत में सिंगर ने बताया कि कैसे रामायण के निर्माता नमित मल्होत्रा ​​उन्हें और हंस ज़िमर को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक पर साथ लाने में कामयाब रहे.

एआर रहमान ने हंस ज़िमर की उदारता और रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अभिनीत महाकाव्य रामायण के बारे में बात की. एआर रहमान ने बताया, "हंस ने मुझे कई बार फ़ोन किया है. वह बहुत दयालु और बेहद उदार थे. उन्होंने कहा, 'तुम किसी भी कमरे में काम कर सकते हो.' इसलिए, मैंने लॉस एंजिल्स में अपना घर खरीदने तक एक कमरा किराए पर लिया, और फिर मैं वहां से चला गया. फिर उन्होंने मुझे अपने सुपरबैंड के साथ परफॉर्म करने के लिए बुलाया, जहां हमने फैरेल, शीला और एस्पेरांज़ा के साथ ऑस्कर में परफॉर्म किया. फिर हमारा संपर्क लगभग टूट गया."

उन्होंने आगे कहा, "जब नमित जी रामायण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, 'मेरे दो पसंदीदा संगीतकार आप और हंस हैं. आप साथ काम क्यों नहीं करते?' मैंने कहा, 'हां'. यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी. वह यूरोपियन दर्शकों के लिए रामायण के बारे में ये सारे सवाल पूछ रहे थे, 'यह किरदार कौन है? वह कौन है?' यह दिलचस्प था कि विदेश से एक टीम सवाल पूछ रही है ताकि दर्शकों के लिए इसे समझना आसान हो."

श्रुति हासन ने इस दिग्गज संगीतकार से उनके प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों के बारे में भी पूछा. उन्होंने दिग्गज गीतकार डायने वॉरेन के साथ भी काम किया है और अब सबकी निगाहें रणबीर कपूर अभिनीत "रामायण: पार्ट 1" के लिए हंस ज़िमर के साथ उनकी जोड़ी पर टिकी हैं. सहयोग पर अपने विचार साझा करते हुए, एआर रहमान ने कहा, "सहयोग करना मुश्किल होता है. किसी गायक के साथ काम करना ठीक है, लेकिन किसी अन्य गीतकार या संगीतकार के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होता है. मैं तनाव नहीं लेता, मैं आक्रामक नहीं हूं. संगीतकार तब नाराज़ हो जाते हैं जब कोई उनकी रचना के साथ छेड़छाड़ करता है. हम संवेदनशील होते हैं."