जो लोग क्रिएटिव नहीं बॉलीवुड में उनके हाथ में पॉवर है... एआर रहमान के बयान पर शुरू हुई कॉन्ट्रोवर्सी

एआर रहमान बॉलीवुड ही नहीं साउथ के भी जाने माने कंपोजर कहलाते हैं, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर गाने को कंपोज किया है. हालांकि हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि पिछले 8 सालों में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिरावट देखी है. इतना ही नहीं बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगता है कि फैसले लेने की ताकत क्रिएटिव हाथों से चली गई है. इससे उन्हें मिलने वाले मौकों पर असर पड़ता है. इस बयान के कारण वह कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं. वहीं लेखर शोभा डे ने इसकी निंदा की है.

एआर रहमान के इस कमेंट पर हुआ विवाद

एआर रहमान ने कहा, शायद पिछले 8 सालों में पॉवर उन लोगों के हाथों में शिफ्ट हो गई है, जो क्रिएटिव नहीं है. आगे रहमान ने कहा कि इसके कारण कभी साफ नहीं थे. उन्होंने कहा, "यह कोई सांप्रदायिक बात भी हो सकती है... लेकिन यह मेरे सामने नहीं है. यह मेरे पास कानाफूसी की तरह आती है." रहमान ने बॉलीवुड म्यूजिक प्रोडक्शन में बदलाव की तरफ इशारा किया, जहां एल्बम कई कंपोजर्स के साथ बांटी जा रही है. वह कहते हैं, "उन्होंने आपको बुक किया था, लेकिन म्यूजिक कंपनी ने आगे बढ़कर अपने पांच कंपोजर हायर कर लिए. मैं कहता हूं अच्छा है, मुझे अपने परिवार के साथ चिल करने के लिए और समय मिलेगा. मैं काम की तलाश में नहीं हूं. मैं काम की तलाश में नहीं जाना चाहता. मैं चाहता हूं कि काम मेरे पास आए. मेरी ईमानदारी से मुझे काम मिले. मैं जो भी डिजर्व करता हूं, मुझे मिलता है. "

छावा पर एआर रहमान ने कही ये बात

इसके अलावा छावा के बारे में एआर रहमान ने कहा, उन्होंने कहा, "यह एक विवादित फिल्म है. हो सकता है कि इसने इसका फायदा उठाया हो, लेकिन असल में यह बहादुरी के बारे में है." एआर रहमान ने यह भी बताया कि शुरुआत में उन्होंने फिल्म में अपनी भागीदारी पर सवाल उठाया था. "मैंने डायरेक्टर से पूछा कि उन्हें इस फिल्म के लिए मेरी जरूरत क्यों है और उन्होंने मुझसे कहा, 'हमें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है.'" आगे उन्होंने कहा, यह एक एंजॉय करने वाली फिल्म है. लेकिन लोग उससे ज्यादा स्मार्ट हैं, जितना हम सोचते हैं. उनकी अपनी समझ है और वह जानते हैं कि सच और मैनिपुलेट करने में क्या फर्क है. "छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे मशहूर हस्तियों में से एक हैं. वह हर मराठा के खून में हैं. जब फिल्म खत्म होती है और कविता सुनाई जाती है, तो यह बहुत इमोशनल होता है. मुझे इस बात का सम्मान है कि मैंने ऐसी फिल्म का म्यूजिक दिया है, जो हर मराठा की भावना और आत्मा को दिखाती है."

शोभा दे ने इस कमेंट पर दिया रिएक्शन

इस पर नॉवलिस्ट शोभा दे ने कहा, यह बहुत खतरनाक कमेंट है. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि पिछले 50 साल से बॉलीवुड को करीब से ऑब्सर्व कर रही हूं. अगर आपके पास टेलेंट है तो आपको काम मिलेगा. अगर टैलेंट नहीं है तो मौका नहीं मिलेगा. यह रियलिटी है और यह मैंने बॉलीवुड में 5 दशक से देखा है.



