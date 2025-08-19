अपूर्वा मुखीजा के एक्स बॉयफ्रेंड ने उन पर धोखाधड़ी और धमकाने का लगाया आरोप, झूठ बोलकर... सहानुभूति...

अपूर्वा मुखीजा उर्फ़ द रेबेल किड को हाल ही में उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने धोखेबाज़ करार दिया. उत्सव ने किसी का नाम लिए बिना एक गाने का वीडियो शेयर किया, जो उन्होंने खुद गाया है. इसमें उन्होंने अपूर्वा पर धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अपूर्वा कंटेंट के लिए बदला लेना चाहती थी. उन्होंने दावा किया कि अपूर्वा ने उन्हें सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिविटी बढ़ाने पर "घटिया" कहा था. उत्सव दहिया ने कैप्शन में लिखा, "अब अगर कोई और बकवास करेगा तो मैं सीधा रसीदें निकालूंगा. सिर्फ़ कंटेंट बनाने और ऑनलाइन किसी के चरित्र हनन के लिए झूठ गढ़कर या झूठी कहानियां फैलाकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कभी न करें. बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने यूजर्स को भड़काएंगे."

उन्होंने आगे कहा, "जब आपकी बातों की वजह से मुझे धोखेबाज़ बताया जा रहा था, तो मैंने आपसे और आपकी एजेंसी से संपर्क किया. इस उम्मीद में कि इस नफ़रत से निपटने का कोई रास्ता मिल जाए. लेकिन मुझे जवाब मिला, "तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उसे डेट कर पाए." तो उस 'कुछ भी नहीं' की तरफ़ से यह मैसेज है. तुमने अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश की और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह आसान नहीं था. लेकिन मैं अब भी यहां हूं, अब भी खड़ा हूं. इससे तुम्हें कुछ पता चलना चाहिए, तुम्हारे बड़े आंकड़े सिर्फ़ ऐप पर ही मायने रखते हैं. बाहर एक असली और कहीं ज़्यादा बड़ी दुनिया है - झूठ और कलेश से परे."

अपूर्वा और उत्सव ने इस साल जनवरी में अपने ब्रेकअप का ऐलान किया था. ब्रेकअप के बाद, अपूर्वा ने उत्सव पर कटाक्ष किया और बिना किसी का नाम लिए उन पर धोखाधड़ी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया. इस बार, उत्सव ने अपनी बात रखी और अपने ही अंदाज़ में उन्हें जवाब दिया.