ट्रेविस हेड के आउट होने पर विराट कोहली से ज्यादा अनुष्का शर्मा हुईं खुश, स्टेडियम से एक्ट्रेस की तस्वीर हुई वायरल

India vs Australia Aatch: मंगलवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच खेल रहा है. क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक-दूसरे के लिए बेहद मजबूत टीम है. भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड थे, क्योंकि ट्रैविस ज्यादातर भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं. लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में ट्रेविस हेड का विकेट जल्दी गिर गया.

उनके जल्द आउट पर भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में खुशी जाहिर की. लेकिन जिसकी खुशी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वह विराट कोहली की बहन अनुष्का शर्मा हैं. भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच से जुड़ी अनुष्का शर्मा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. जिसमें वह काफी खुश दिख रही हैं. तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार ट्रैविस हेड के आउट होने के बाद अनुष्का शर्मा ने काफी खुशी जाहिर की है.

Virat kohli and Anushka Sharma celebrating wicket of Travis Head 🔥🥳 #INDvsAUS #IndiavsAustralia #ChampionsTrophy #ElvishYadav pic.twitter.com/UWzW6HdlXy

Virat kohli and Anushka Sharma celebrating the wicket of Travis Head.#INDvsAUS pic.twitter.com/ejZakDRmB9