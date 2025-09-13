इस को स्टार के लिए जब प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा के बीच हो गई थी बहस, एक ने कहा- इसे रॉड मारूंगी...

बॉलीवुड फिल्मों के सेट पर अक्सर ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जो सालों बाद भी सुनने में मजेदार लगती हैं. ऐसा ही किस्सा NH10 और मैरी कॉम की शूटिंग के दौरान हुआ. दरशन कुमार, जिन्होंने मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के पति का रोल निभाकर पहचान बनाई और एनएच10 में खूंखार खलनायक बनकर दर्शकों को डराया, उस समय दोनों फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे. इन्हीं फिल्मों के दौरान प्रियंका और अनुष्का की राय उन पर बिल्कुल अलग-अलग निकली. जहां एक ओर प्रियंका चोपड़ा ने दरशन को स्वीट और मेहनती इंसान बताया. वहीं अनुष्का शर्मा को लगा कि वही दरशन बेहद रूड हैं. असलियत क्या थी? आइए जानते हैं

जब अनुष्का ने कहा-'जोर से पकड़ो'

फिल्म ND10 का एक सीक्वेंस काफी कठिन था. इसमें दरशन कुमार को अनुष्का शर्मा को बाल पकड़कर कमरे से बाहर घसीटना था. आम तौर पर ऐसे सीन्स में तकनीक का इस्तेमाल होता है ताकि कलाकार को चोट न लगे. लेकिन अनुष्का ने खुद कहा- 'जोर से पकड़ो और असली अंदाज़ में खींचो. तभी एक्सप्रेशन सही आएंगे'. दरशन ने उनकी बात मानी. सीन शूट हुआ. अनुष्का को थोड़ी चोट भी आई, लेकिन स्क्रीन पर वो सीन इतना दमदार निकला कि सभी दंग रह गए.

दो फिल्में, दो बिल्कुल अलग किरदार

उस वक्त दरशन कुमार एक ही समय पर दो अलग-अलग फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे. NH10 में उनका रोल था खतरनाक विलेन का, जबकि मैरी कॉम में वो प्रियंका चोपड़ा के सपोर्टिव पति के किरदार में थे. एक तरफ हिंसा और क्रूरता. दूसरी तरफ प्यार और अपनापन. ऐसे दो विरोधी किरदारों को बैलेंस करना बेहद मुश्किल था. लेकिन दरशन ने इसे चैलेंज मानकर निभाया.

प्रियंका और अनुष्का की अलग राय

इसी दौरान दरशन के बारे में प्रियंका और अनुष्का की राय टकरा गई. प्रियंका ने उन्हें मेहनती और स्वीट इंसान कहा. जबकि अनुष्का ने मजाक में कहा- 'इससे ज्यादा रूड इंसान मैंने नहीं देखा'. यह सुनकर सब चौंक गए. दोनों एक-दूसरे को लेकर मजाकिया बहस करने लगे.

क्यों लगी अनुष्का को गलतफहमी

असल में दरशन अपने किरदार ‘सतबीर' में इतने खोए हुए थे कि ऑफ-स्क्रीन उन्होंने अनुष्का से न बातचीत की और न ही नॉर्मल बिहेव किया. न हाय-हैलो, न हल्की मुस्कान. इससे अनुष्का को लगा कि वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं. यहां तक कि उन्होंने मजाक में कहा- 'क्लाइमेक्स में इसे अच्छे से मारूंगी'. दरअसल यह सब दरशन की एक्टिंग प्रोसेस का हिस्सा था.