अनुराग कश्यप की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- यूं ही नहीं हार बैठे थे दिल

इंडियन सिनेमा के दमदार डायरेक्टर अनुराग कश्यप की आज 19 सितंबर को फिल्म निशानची रिलीज हो चुकी है. फिल्म में बाला साहब ठाकरे के पोते ऐश्वर्य ठाकरे अहम रोल में हैं, जो डबल रोल में दिख रहे हैं. अनुराग मुंबई को छोड़ चुके हैं और अब अपना सारा काम साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बैठकर कर रहे हैं. डायरेक्टर अपनी पर्सनल लाइफ से भी चर्चा में रहते हैं. वे दो शादी कर चुके हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे उनकी दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन के बारे में और उनकी 10 तस्वीरें भी देखेंगे.
अनुराग कश्यप की कल्कि से मुलाकात फिल्म डेव डी के दौरान हुई थी. इस फिल्म के डायरेक्टर वह खुद थे और फिल्म में कल्कि का भी खास रोल था. यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और दोनों ने साल 2011 में शादी कर ली थी.
कल्कि कोचलिन और अनुराग कश्यप की शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और दोनों ने साल 2015 में तलाक ले लिया. हालांकि तलाक के बाद भी दोनों का मिलना-जुलना जारी रहा था.
अनुराग ने पहली शादी इंडियन फिल्म एडिटर आरती बजाज से रचाई थी. अनुराग और आरती की शादी साल 1997 में हुई थी और साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया. इसी साल डेव डी भी रिलीज हुई थी.
अनुराग और कल्कि शादी के बाद चार साल तक साथ में रहे थे, लेकिन इस पूर्व जोड़े की कोई औलाद नहीं हैं, लेकिन पहली शादी से अनुराग को बेटी आलिया हुईं, जिसने हाल ही में शादी रचाई है.
वहीं, कल्कि ने अनुराग से तलाक के बाद अपने काम पर ध्यान दिया और कई सालों तक सिंगल लाइफ जी और साल 2024 में उन्होंने म्यूजिशियन और कंपोजर गाय हर्शबर्ग से शादी रचाई.
वहीं, शादी करने से चार साल पहले कल्कि ने गाय हर्शबर्ग की बेटी सैफो को जन्म दिया था, जो दिखने में अपने पिता पर गई है. कल्कि अपनी बेटी के साथ तस्वीरें शेयर करती है और वह आलिया को भी बहुत प्यार करती हैं.
कल्कि ने साल 2007 में फिल्म लागा चुनरी में दाग से बॉलीवुड डेब्यू किया था. देव डी उनकी दूसरी फिल्म थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिसमें जिंदगी ना मिलेगा दोबारा भी है.
कल्कि की अच्छी फिल्मों में ये जवानी है दिवानी, गली बॉय और सैम बहादुर भी शामिल हैं. उन्हें पिछली बार फिल्म नेसियप्पा में देखा गया, जो इसी साल रिलीज हुई थी. अब वह एम्मा एंड एंजल में दिखेंगी.
एम्मा एंड एंजल एक इंग्लिश फिल्म है, जिसमें कल्कि एम्मा नामक रोल करेंगी. फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है और यह फिल्म मौजूदा साल में ही रिलीज हो सकती है.
अनुराग की बात करें तो उनकी फिल्मों का प्लॉट गैंगस्टर, माफिया और देसी जोनर का होता है और यही वजह है कि बड़े सुपरस्टार उनके साथ काम करने से कतराते हैं.
