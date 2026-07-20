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अनु मलिक ने शेयर की बॉलीवुड के 3 दिग्गजों की एक साथ तस्वीर, एक तो हैं मोहम्मद रफी, बाकी दो को आपने पहचाना क्या

इस तस्वीर में तीनों एक साथ बैठे और मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जो इंडियन म्यूजिक और सिनेमा के सुनहरे दौर की एक यादगार पल की झलक पेश करता है.

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अनु मलिक ने शेयर की बॉलीवुड के 3 दिग्गजों की एक साथ तस्वीर, एक तो हैं मोहम्मद रफी, बाकी दो को आपने पहचाना क्या
अनु मलिक ने शेयर की बॉलीवुड के 3 दिग्गजों की एक साथ तस्वीर
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मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने सोमवार को अपने पिता से जुड़ी यादों को सोशल मीडिया के जरिए ताजा किया. गायक और कंपोजर अनु मलिक ने इंस्टाग्राम पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की. इसमें उनके पिता सरदार मलिक, लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी और प्रेम किशन नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में तीनों एक साथ बैठे और मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, जो इंडियन म्यूजिक और सिनेमा के सुनहरे दौर की एक यादगार पल की झलक पेश करता है.

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अनु मलिक ने क्या लिखा

गायक ने इस पोस्ट के जरिए उस जमाने के आइकॉनिक आर्टिस्ट्स के बीच खास बॉन्ड शेयर किया. अनु मलिक ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "डैड, रफी साहब, प्रेम किशन की दुर्लभ और कीमती तस्वीर." बता दें कि गायक और कंपोजर अनु मलिक के पिता 1950 और 1960 के दशक के एक जाने-माने भारतीय हिंदी फिल्म संगीतकार थे, जबकि मोहम्मद रफी भारत के सबसे पसंदीदा प्लेबैक सिंगरों में से एक हैं. दोनों के बीच एक बेहद गहरा, आदरपूर्ण और आत्मीय रिश्ता था. रफी साहब न केवल सरदार मलिक की बेहतरीन धुनों (जैसे फिल्म सारंगा) के गायक थे, बल्कि दोनों एक-दूसरे की संगीत और इंसानियत का बहुत सम्मान करते थे.

600 गाने 

सरदार मलिक ने अपने करियर में 600 से ज्यादा गानों को संगीतबद्ध किया था. उनकी बेहतरीन फिल्मों में 'सारंगा', 'ठोकर' और 'स्टेज' शामिल हैं. वे जाने-माने गीतकार हसरत जयपुरी के बहनोई भी थे. अनु मलिक के पिता का 27 जनवरी, 2006 को 76 साल की उम्र में निधन हो गया था.

मशहूर भारतीय प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी का 31 जुलाई, 1980 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. उनका निधन 55 साल की उम्र में हुआ था. वहीं, प्रेम किशन एक भारतीय अभिनेता और निर्माता हैं. वे दिग्गज अभिनेता प्रेमनाथ और मशहूर अभिनेत्री बीना राय के बेटे हैं. फिल्मों में खास सफलता नहीं मिलने पर अभिनेता ने सिनेविस्टास लिमिटेड प्रोडक्शन कंपनी बनाकर कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों का निर्माण किया.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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