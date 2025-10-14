माशाअल्लाह क्या दूधिया... तमन्ना भाटिया को लेकर अन्नू कपूर ने कही थी ऐसी बात, लोगों ने जमकर सुनाई खरी- खोटी

बॉलीवुड के बेबाक और दमदार एक्टर अन्नू कपूर एक बार फिर विवादों में हैं. इस बार 69 साल के दिग्गज एक्टर ने बॉलीवुड की 'मिल्की ब्यूटी' तमन्ना भाटिया पर बहुत भद्दा कमेंट किया है. दरअसल, तमन्ना भाटिया के चार्टबस्टर आज की रात पर अन्नू कपूर ने एक सवाल का जवाब देते हुए रिएक्ट किया था, जिससे अब सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है और यूजर्स ने एक्टर को आड़े हाथ ले लिया है. यहां तक कि यूजर्स ने एक्टर को उम्र कहा लिहाज रखने तक की बात कह डाली है. अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया को लेकर आखिरकार क्या-क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं.



क्या बोले अन्नू कपूर?



तमन्ना भाटिया ने स्त्री 2 के हिट होने के बाद फिल्म में अपने आइटम नंबर आज की रात को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि आज कल की मां अपने बच्चों को सुलाने के लिए इस गाने को बजा रही हैं. जब इस अन्नू कपूर से तमन्ना के इस बयान पर कुछ कहने को कहा कहा तो एक्टर ने मजाक बनाते हुए कहा, 'माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है, बच्चे कितने साल के हैं? क्या 70 साल का भी बच्चा हो सकता है, मैं तो 70 साल का बच्चा हूं, कोई 11 साल का बूढ़ा भी हो सकता है, तो फिर कौन सोता है? ये कैसे पता? उन्होंने आगे कहा, बहन, अपने गाने से, अपने शरीर से, अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को सुलाती हैं... बहुत अच्छी बात है.. देश के ऊपर कृपा होगी अगर हमारे देश के बच्चे अच्छे और स्वस्थ नींद सोएं. अगर और भी कुछ इच्छा है तो भगवान उनको समर्थ करे के उनकी इच्छा पूरी हूं'. अब जब सोशल मीडिया पर अन्नू कपूर का यह भद्दा बयान वायरल हो रहा है तो लोग उन्हें जमकर घेर रहे हैं.



'कुछ तो मर्यादा रखो'



अन्नू कपूर के तमन्ना भाटिया पर इस बयान को किसी ने मजाकिया अंदाज में लिया, तो किसी ने एक्टर को उनकी उम्र याद दिलाई. एक यूजर ने लिखा है, 'कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो, वो आपकी बेटी की उम्र की है'. दूसरे ने लिखा है, 'महिला के लिए कैसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, घर में मां-बहन नहीं है क्या? तीसरा लिखता है, 'अनुचित और अश्लील'. एक और लिखता है, 'क्या आप अपनी बेटी को भी ऐसे बोलेंगे, कुछ तो मर्यादा रखो'. गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, तमन्ना ने अपनी सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ओडेला 2 में अपनी कास्टिंग पर चर्चा करते हुए 'मिल्की ब्यूटी' कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी थी.

एक्ट्रेस ने कहा था, 'आप मिल्की ब्यूटी कह रहे हैं, लेकिन आपने मिल्की ब्यूटी को क्यों देखा और सोचा कि वह शिव शक्ति नहीं हो सकती? आपके सवाल का उत्तर इसमें ही है, वह (अशोक तेजा) मिल्की ब्यूटी को ऐसी नजर से नहीं देखते जिस पर उन्हें शर्म आए या बुरा लगे, एक महिला में ग्लैमर का जश्न मनाया जाना चाहिए, और हम महिलाओं को खुद का जश्न मनाना चाहिए, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे लोग हमारा जश्न मनाएंगे, अगर हम खुद को एक खास नजरिए से देखेंगे, तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं कर सकता'.



