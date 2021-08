Ananya Panday ने कार में करवाया फोटोशूट, ईशान खट्टर का यूं आया कमेंट...

अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने शेयर किया लेटेस्ट फोटोशूट

अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने अपना ये फोटोशूट इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किय है. ये फोटोशूट उन्होंने कार में बैठ कर करवाया है. उनका ये डिफरेंट अंदाज जबरदस्त लग रहा है. वहीं अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने इन फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, 'just me and Taarzan the wonder car for'. अनन्या पांडे की इस फोटो को महीप कपूर ने कमेंट कर उनकी तारीफ की है. साथ ही ईशान खट्टर ने भी अलग अंदाज में कमेंट किया है. फैन्स को उनका ये फोटोशूट खूब पसंद आ रहा है.

अनन्या पांडे (Ananya Panday) की फिल्में

बता दें, अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student Of The Year 2)' से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी. जिसके बाद उन्हें कार्तिक आर्यन और भूमि पेडणेकर के साथ 'पति पत्नी और वो' में देखा गया. हाल ही में अनन्या पांडे एक्टर ईशान खट्टर के साथ फिल्म 'खाली पीली' में भी मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दी थीं. अब उनकी आने वाली फिल्म 'लाइगर' है.