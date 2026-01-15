विज्ञापन

मकर सक्रांति को बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का राज, बिना शोर शराबे के द राजा साब को छोड़ा पीछे, पहले दिन की सबसे ज्यादा ओपनिंग

Anaganaga Oka Raju Box Office Collection Day 1: नवीन पॉलीशेट्टी स्टारर तेलुगू फिल्म ने पहले ही दिन 6.5 करोड़ की ओपनिंग अपने नाम की है.

Anaganaga Oka Raju: द राजा साब को छठे दिन इस फिल्म की ओपनिंग ने दी पछाड़
नई दिल्ली:

Anaganaga Oka Raju Box Office Collection Day 1: 14 जनवरी बेहद खास दिन था, जिसमें मकर स्क्रांति के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर साउथ की कई नई फिल्मों ने दस्तक दी. इनमें कन्नड़ फिल्म वा विथियार और तेलुगू फिल्म अनागानागा ओका राजू का नाम भी शामिल है. लेकिन बात अगर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की हो तो एक्टर नवीन पोलीशेट्टी और मीनाक्षी चौधरी की फिल्म अनगनगा ओका राजू का नाम नंबर वन पर है. यह फिल्म बिना शोर शराबे के सिनेमाघरों में आई और दर्शकों के बीच छा गई. हाल कुछ ऐसा है कि फिल्म गूगल पर भी नंबर वन पर ट्रैंड कर रही है.

अनगनगा ओका राजू ने द राजा साब को छोड़ा पीछे

तेलुगू फिल्म अनगनगा ओका राजू 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यू मिले हैं, जिसके चलते अनागानागा ओका राजू के नाइट शोज में भी बढ़ोत्तरी देखी गई. हाल कुछ ऐसा रहा कि द राजा साब के छठे दिन के कलेक्शन (5.25 करोड़) को भी इस फिल्म ने पहले दिन की कमाई के साथ पीछे छोड़ दिया.

अनगनगा ओका राजू का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, तेलुगू भाषा में पहले दिन 5.5 करोड़ का नेट कलेक्शन नवीन की फिल्म ने किया है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 6.5 करोड़ का था. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 6.5 करोड़ की पहले दिन हासिल की है. जबकि तेलुगू भाषा में 3.35 करोड़ की कमाई द राजा साब ने छठे दिन की है.

अनगनगा ओका राजू के बारे में

60 करोड़ के बजट में बनीं अनागानागा ओका राजू की कहानी राजू नाम के आदमी की है, जिसकी मुलाकात चारूलता से मिलता है. वहीं दोनों की ग्रैंड शादी में मजेदार फैमिली ड्रामा शुरू होता है. फिल्म में नवीन पोलीशेट्टी के अलावा मीनाक्षी चौधरी, नाग राज कोट्टू, सान्वे मेघना अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म को कल्याण शंकर ने लिखा है. वहीं मारी ने डायरेक्ट किया है. जबकि सुर्यदेवरा नाग वामसी ने प्रोड्यूस किया है.

किरदार के बिल्कुल अपोजिट हैं अनगनगा ओका राजू की हीरोइन

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए मीनाक्षी चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैं चारूलता का किरदार निभा रही हूं. वह एक पैम्पर्ड पापा की प्रिंसेस है, जो अमीर है, बिगड़ैल है. लेकिन मासूम और क्यूट है. लेकिन मूर्ख नहीं है. लेकिन शालीन है. यह रोल असल जिंदगी में मेरे बिल्कुल अपोजिट है. मैं बहुत रैशनल और प्रैक्टिकल इंसान हूं, जबकि चारुलता इमोशनल और सेंसिटिव है. यह चैलेंजिंग है, लेकिन इस कैरेक्टर को निभाना एक मजेदार एक्सपीरियंस था. हालांकि, अनगनगा ओका राजू में सब कुछ कॉमेडी है. पहली बार है जब मैं ऐसा रोल कर रही हूं. मैंने कॉलेज में अपने दोस्तों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और मैंने उसे इस रोल के लिए प्रेरणा के तौर पर इस्तेमाल किया.”

