Anaconda Box Office Collection Day 7: दुनिया के सबसे बड़े सांप की फिल्म, मगर कमाई चिंटी बराबर

हॉलीवुड की मॉन्स्टर-थ्रिलर फ्रेंचाइजी को पसंद करने वाले दर्शक एनाकोंडा जैसी फिल्मों का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाते हैं. बड़े पर्दे पर विशाल सांप, डर और रोमांच, यही इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी मानी जा रही थी. रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर चर्चा रही और कई फैंस इसके नए वर्जन को देखने के लिए बेसब्र थे. लेकिन जब कमाई की बात आई, तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली. शुरुआती हाइप के बावजूद फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन उम्मीदों के मुकाबले काफी फीका रहा.

डे 7 पर चींटी जैसी कमाई

फिल्म के पहले हफ्ते के कलेक्शन के आंकड़े साफ बताते हैं कि कहानी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई. Sacnilk के अनुसार फिल्म ने पहले दिन रु.1.6 करोड़ की ओपनिंग ली. लेकिन दूसरी ही दिन कलेक्शन आधा होकर रु.0.8 करोड़ पर पहुंच गया. वीकेंड पर थोड़ी अलग चमक दिखी. शनिवार और रविवार दोनों दिन रु.1.05 करोड़ की कमाई हुई. लेकिन इसके बाद फिर तेज गिरावट देखने को मिली. सोमवार और मंगलवार को कलेक्शन रु.0.45 करोड़ पर जाकर टिक गया. जो थियेटर फुटफॉल में भारी गिरावट की तरफ इशारा कर रहा है.

सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा डे 7 यानी बुधवार का दिन. जहां कमाई घटकर सिर्फ रु.0.25 करोड़ रह गई. इतने कमजोर ट्रेंड से साफ है कि फिल्म वर्ड-ऑफ-माउथ से भी फायदा नहीं उठा पाई और दर्शकों की दिलचस्पी लगातार कम होती चली गई. जिसे देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े सांप ने चिटीं जैसी कमाई की.

पहले हफ्ते की कुल कमाई

एक हफ्ते के अंत तक फिल्म की कुल कमाई रु.5.65 करोड़ पर सिमट गई. अलग अलग भाषाओं में देखें तो फिल्म के इंग्लिश वर्जन से सबसे ज्यादा कलेक्शन आया. जबकि हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिस्पॉन्स सीमित ही रहा. बड़े बजट, बड़े स्केल और सबसे बड़े सांप के रोमांचक थीम के बावजूद फिल्म दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाई. क्रिटिक्स और ट्रेड रिपोर्ट्स मानती हैं कि कमजोर कहानी, औसत विजुअल इम्पैक्ट और पुराने कॉन्सेप्ट जैसी फीलिंग ने फिल्म को नुकसान पहुंचाया.