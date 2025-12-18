विज्ञापन

मोटा ताजा और खतरनाक होकर लौटा Anaconda, दुनिया के सबसे बड़े सांप को देखने की 5 वजहें

25 दिसंबर को थियेटर्स में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जो कि आपको हंसाएगी और डराएगी भी. लेकिन डराने वाला कोई भूत-प्रेत या आत्मा नहीं बल्कि होगा एक विशालकाय एनाकौंडा.

एनाकौंडा फिल्म क्यों देखनी चाहिए?
नई दिल्ली:

दर्शकों ने हमेशा एक्शन-एडवेंचर फिल्मों को पसंद किया है, और जैक ब्लैक व पॉल रुड की एनाकोंडा ओरिजिनल एनाकोंडा की एक नई कल्पना (रीइमैजिनेशन) है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाले पल, जबरदस्त रोमांच और भरपूर हंसी के साथ इस सीजन की एक यादगार एडवेंचर राइड का वादा करती है. यह रहे वे खास कारण, जिनकी वजह से यह रीबूट छुट्टियों के मौसम में एक मस्ट-वॉच रिलीज बनती है:

कल्ट क्लासिक पर एक मेटा-ट्विस्ट

जहां 1997 की ओरिजिनल फिल्म सर्वाइवल हॉरर थी, वहीं 2025 का वर्जन एक “मेटा” अप्रोच अपनाता है.
कहानी डग (जैक ब्लैक) और ग्रिफ (पॉल रुड) की है दो बचपन के दोस्त, जो मिडलाइफ क्राइसिस से जूझ रहे हैं और अपनी पसंदीदा फिल्म एनाकोंडा का लो-बजट, फ्रेम-बाय-फ्रेम रीमेक बनाने का फैसला करते हैं. लेकिन उनकी यह योजना तब खौफनाक मोड़ ले लेती है, जब एक असली विशालकाय सांप सामने आ जाता है, और शौकिया फिल्ममेकर्स को उसी डरावने सच से जूझना पड़ता है, जिसे वे अब तक सिर्फ नाटक में दिखा रहे थे.

पॉल रुड और जैक ब्लैक के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री

पॉल रुड और जैक ब्लैक की कास्टिंग फिल्म के टोन को शुद्ध हॉरर से हटाकर एक मजेदार, हाई-एनर्जी एडवेंचर में बदल देती है. उनकी मौजूदगी एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्मों में कम देखने को मिलने वाला डायनैमिक लेकर आती है, जहां हंसी और असली टेंशन का बेहतरीन बैलेंस है. एक दिलचस्प रोल रिवर्सल में, जैक ब्लैक ग्रुप के गंभीर और भावनात्मक केंद्र के रूप में नजर आते हैं, जबकि पॉल रुड अनप्रेडिक्टेबल वाइल्डकार्ड की भूमिका निभाते हैं, जो कहानी को लगातार अराजक और रोमांचक बनाए रखते हैं.

‘फन' को समझने वाली क्रिएटिव टीम

टॉम गॉर्मिकन के निर्देशन में और केविन एटन के साथ लिखी गई—द अनबेरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट के पीछे की यही जोड़ी—इस फिल्म में एक स्पष्ट और सशक्त क्रिएटिव विजन लेकर आती है. पारंपरिक जंप-स्केयर से हटकर, फिल्म अपनी कहानी और किरदारों से उपजने वाले ह्यूमर पर फोकस करती है. यह ऐसी फिल्म है जो खुद को कभी बहुत गंभीर नहीं लेती, लेकिन शुरुआत से अंत तक लगातार रफ्तार बनाए रखती है.

एनाकोंडा फैन्स के लिए खास तोहफा

ओरिजिनल एनाकोंडा अपने जंप-स्केयर और सस्पेंस के लिए जानी जाती थी, जो दर्शकों को सीट के किनारे बैठने पर मजबूर कर देती थी. इस रीबूट में निर्देशक टॉम गॉर्मिकन 90 के दशक की इस कल्ट एक्शन-एडवेंचर हॉरर को नए अंदाज में पेश करते हैं. फैन्स को पसंद आए रोमांच को बरकरार रखते हुए, पॉल रुड और जैक ब्लैक की रोमांचक ऑन-स्क्रीन जोड़ी के साथ एक ताजा ट्विस्ट जोड़ते हुए.

कई भाषाओं में एक भव्य हॉलिडे रिलीज

एनाकोंडा को एक बड़े ग्लोबल इवेंट के रूप में पेश किया जा रहा है. सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट इंडिया इस फिल्म को 25 दिसंबर को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज कर रही है. जंगल के भव्य दृश्य और नॉन-स्टॉप हंसी के मेल के साथ, यह फिल्म दोस्तों और परिवार के लिए बड़े पर्दे पर एक रोमांचक और मजेदार अनुभव का परफेक्ट विकल्प है.

