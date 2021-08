अमायरा दस्तूर ने अपने अंडरवॉटर फोटोशूट की खूबसूरत Pics की शेयर, देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान

अमायरा दस्तूर ने शेयर किया अंडरवॉटर फोटो

अमायरा दस्तूर (Amyra Dastur) ने अपनी ये फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. फोटो में अमायरा शानदार तरीके से पानी में गोते लगाते हुए नजर आ रही हैं और अंडरवॉटर फोटोशूट की फोटो शेयर की है. फैन्स को उनकी ये फोटो काफी पसंद की जा रही है. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'I must be a mermaid, I have no fear of depths but a great fear of shallow living'. वहीं उनकी इस फोटो पर कुछ ही समय में 63 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

अमायरा को इन फिल्मों में देखा चूका है

बता दें, अमायरा दस्तूर ने फिल्म 'इस्क' से बॉलीवुड में इंट्री की थी. अमायरा दस्तूर 2017 में चीन और भारत के सहयोग से बनी फिल्म 'कूंग फू योगा' में भी नजर आ चुकी हैं. इस फिल्म में जैकी चैन और सोनू सूद लीड रोल में थे. साथ ही वो तमिल और तेलुगू में कई फिल्में कर रही हैं. अमायरा सैफ अली खान की फिल्म 'कालाकांडी' में भी काम कर चुकी हैं. हाल ही में एक्ट्रेस सैफ अली खान की वेब सीरीज 'तांडव' में नजर आई थीं.