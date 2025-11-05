अमिताभ बच्चन ने बेचे मुंबई के 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया बंपर रिटर्न, इतने में हुई 'डील'?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने मुंबई के गोरेगांव इलाके में अपनी दो शानदार प्रॉपर्टी बेच दी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये दोनों अपार्टमेंट एक लग्जरी रेजिडेंशियल टावर की 47वीं मंजिल पर स्थित हैं. दोनों फ्लैट्स मिलाकर करीब 3,640 वर्ग फुट में फैले हुए थे और इन्हें कुल 12 करोड़ रुपए में बेचा गया है. हर अपार्टमेंट 6-6 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड हुआ है और इस डील पर 60 लाख रुपए का स्टाम्प चार्ज भी लगा था.

अलग-अलग बायर्स को मिले पार्किंग स्पेस के साथ अपार्टमेंट

रियल एस्टेट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म CRE Matrix के दस्तावेजों के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने ये दोनों फ्लैट्स अलग-अलग समय पर अलग-अलग बायर्स को बेचे हैं. दिलचस्प बात यह है कि दोनों खरीदारों को एक-एक कार पार्किंग की सुविधा भी मिली है. ये अपार्टमेंट्स गोरेगांव के वेस्टर्न सबर्ब इलाके में बने एक प्रीमियम टावर में हैं, जहां से मुंबई का शानदार व्यू दिखाई देता है.

जुहू में हैं बिग बी के पांच बंगले

अमिताभ बच्चन की गिनती देश के सबसे अमीर अभिनेताओं में होती है और उनकी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो इसका सबूत है. उनके पास मुंबई के जुहू इलाके में पांच आलीशान बंगले हैं. जलसा, प्रतीक्षा, जनक, वत्स और जलसा के पीछे की एक और प्रॉपर्टी. जलसा वो घर है जहां बिग बी अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जबकि प्रतीक्षा उनका पहला घर था. जनक फैमिली ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता था और वत्स को कमर्शियल यूज के लिए किराए पर दिया जाता है.

इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट में भी माहिर हैं अमिताभ बच्चन

एक्टर होने के साथ-साथ अमिताभ बच्चन एक समझदार इन्वेस्टर भी हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान फिल्मों के अलावा प्रॉपर्टी और स्टार्टअप्स में भी कई समझदारी भरे निवेश किए हैं. गोरेगांव की यह डील इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है. बिग बी की ये डील साबित करती है कि वो न सिर्फ पर्दे पर बल्कि अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में भी उतने ही समझदार और पावरफुल हैं.