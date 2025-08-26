बचपन से अब तक ऐसे बदलता रहा अमिताभ बच्चन का लुक, वीडियो देख कहेंगे हर दौर में स्टाइलिश

हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन सिर्फ अपनी एक्टिंग और आवाज़ के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइल और पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं. उनका लुक्स का सफर बेहद दिलचस्प रहा है, जो उनके बचपन से लेकर आज तक लोगों को हैरान करता आया है. बचपन बेहद क्यूट से दिखने वाले अमिताभ बच्चन जवानी के दिनों में एक टॉल और हैंडसम हंक में तब्दील हुए. इस दौर में वो अपने एक्टिंग करियर के पीक पर रहे. अपनी दूसरी पारी के लिए उन्होंने बियर्ड और ग्रे बालों का लुक अपनाया. इस लुक में भी उन्होंने फैन्स को खासा इंप्रेस किया. चलिए देखते हैं दौर के मुताबिक कैसे बदलता गया बिग बी का लुक.

बचपन और जवानी का दौर

अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था. बचपन में उनका चेहरा बेहद मासूम और दुबला-पतला था. लंबे और पतले कद के कारण वो दूसरों बच्चों से अलग नजर आते थे. कॉलेज के दिनों में उनका चेहरा और भी निखर गया और उनकी पर्सनैलिटी में एक खास आकर्षण दिखने लगा.

फिल्मों में शुरुआती लुक

जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, तब उनका चेहरा लंबा, बाल घने और आंखों में एक गहराई थी. उस समय उनका लुक दर्शकों के लिए कुछ नया और हटकर था. 1970 के दशक में जब वो 'जंजीर', 'दीवार' और 'शोले' जैसी फिल्मों में आए, तो उनके लंबे कद, सादा हेयरस्टाइल और सिग्नेचर फ्रेंच कट दाढ़ी ने उन्हें एंग्री यंग मैन की छवि दी.

1980 और 90 के दशक का बदलाव

जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, वैसे-वैसे उनके लुक्स में भी बदलाव आया. 80 और 90 के दशक में उनके चेहरे पर परिपक्वता झलकने लगी. बालों में सफेदी आने लगी और उनका चेहरा और ज्यादा रौबदार दिखने लगा. यह दौर उनकी शख्सियत को और भी मजबूत बनाता गया.

2000 के बाद का लुक

सदी के इस नए दौर में अमिताभ बच्चन का लुक पूरी तरह बदल चुका था. उन्होंने सफेद दाढ़ी और चश्मे के साथ खुद को एक नया अंदाज दिया. इस लुक ने उन्हें और भी ग्रेसफुल और क्लासिक बना दिया. चाहे टीवी पर 'कौन बनेगा करोड़पति' हो या फिर फिल्मों में 'बागबान' और 'ब्लैक', हर जगह उनका लुक लोगों के दिल को छू गया.

आज का अमिताभ बच्चन

आज अमिताभ बच्चन 80 साल से ऊपर की उम्र में भी फिट और स्टाइलिश नजर आते हैं. उनके चश्मे, ट्रेडिशनल आउटफिट्स और कभी कभी मॉडर्न सूट्स उन पर खूब जंचते हैं. उम्र के साथ उनका चेहरा और आवाज दोनों ही और ज्यादा गहरी और प्रभावशाली हो गई है.