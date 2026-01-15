विज्ञापन

वोट डालने आईं हेमा मालिनी पर चिल्लाने लगा बुजुर्ग, चुपचाप खड़ी सुनती रहीं एक्ट्रेस, वीडियो वायरल

Read Time: 3 mins
वोट डालने पहुंचीं हेमा मालिनी पर चिल्लाया शख्स
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में वोटिंग चल रही हैं, जिसमें आम नागरिक से लेकर बॉलीवुड सितारे वोट डालने पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें अक्षय कुमार से लेकर हेमा मालिनी का नाम शामिल है. इसी बीच बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी ने वोटिंग प्रोसेस को लेकर अपनी निराशा जाहिर की. उन्होंने वोट डालने के बाद मीडिया से बात की. इस दौरान एक बुजुर्ग आदमी उनके पास आ गया और एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन से शिकायत करने लगा. इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

सीनियर सिटिजन ने कहा, “मैं एक सीनियर सिटीजन हूं. मैं पिछले 60 सालों से इस इलाके में रह रहा हूं. पहली बार इतनी गड़बड़ी हो रही है. मैं सुबह 7.30 बजे से वोट डालने की कोशिश कर रहा था और 9.30 बजे जाकर वोट डाल पाया हूं. कोई जवाब देने वाला नहीं है. कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है. मैं एक सीनियर सिटीजन हूं. मैं पिछले 60 सालों से इस इलाके में रह रही हूं.” इस पर हेमा मालिनी ने बहुत अजीब बीहेव किया और चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुनती रहीं. इस वीडियो के बाद कुछ लोग हेमा मालिनी को ट्रोल करने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भीड़ को सह नहीं पाती और ये संसद हैं".

इसके अलावा हेमा मालिनी ने मुंबई के लोगों से चल रहे महाराष्ट्र लोकल चुनावों में अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की. उन्होंने जोर दिया कि शहर में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नागरिकों की भागीदारी बहुत जरूरी है. हेमा मालिनी ने कहा, “मैं मुंबई में सभी से आने और वोट डालने का अनुरोध करती हूं. मैं सुबह जल्दी वोट डालने आई हूं. यह मुंबई के हर नागरिक के लिए बहुत, बहुत जरूरी है. अगर आप सुरक्षा चाहते हैं, अगर आप मुंबई में तरक्की चाहते हैं, अगर आप मुंबई में अच्छी हवा चाहते हैं, अगर आप बिना जाम वाली सड़कें चाहते हैं, तो हम सभी को इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेनी होगी.”

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि सभी को “जिम्मेदार बनना होगा और आकर वोट डालना होगा. अगर हम वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तभी मुंबई दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनेगा. यह बेहतर हो सकता है, यह और बेहतर हो सकता है. इसके लिए आप सभी को हमारा साथ देना होगा. इसलिए मैं मुंबई के सभी नागरिकों से अनुरोध करती हूं कि वे आएं और सही लोगों को वोट दें".
 

Hema Malini, Hema Malini Voting, Hema Malini Viral Video
