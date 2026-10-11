जब मैगजीन विज्ञापन में एक लड़की को देखकर दिल हार बैठे थे अमिताभ बच्चन, फिर ऐसे हुई पहली मुलातात 

यह 70 के दशक की शुरुआत की बात है. एक उभरते हुए स्टार को एक मैगजीन विज्ञापन में एक लड़की को देखकर दिलचस्पी हुई. बाद में उन्हें पता चला कि उसका नाम जया भादुड़ी है. और उस आदमी का नाम था अमिताभ बच्चन. उनके बारे में और पता करने पर उन्हें पता चला कि वे जल्द ही 'गुड्डी' नाम की एक नई फिल्म में साथ काम करने वाले हैं. और यहीं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की पहली मुलाकात हुई. एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा, मैंने उनके बारे में पता किया और मुझे उनके बारे में जानकारी मिली. पता चला कि ऋषी दा (ऋषिकेश मुखर्जी) ने उन्हें 'गुड्डी' के लिए कास्ट किया था. उनके साथ काम करने की संभावना ने मुझे उत्साहित किया क्योंकि वह काफी काबिल कलाकार थीं. मैं गुड्डी के सेट पर गया और तभी मैं उनसे पहली बार मिला.

एक्टर ने यह भी याद किया कि वह जया की आंखों से कितने प्रभावित हुए थे. जब मैंने उनकी तस्वीर देखी, तो मुझे उनकी आंखें पसंद आईं. मैंने उनमें पारंपरिक और रूढ़िवादी सोच का वो मेल देखा, जिसकी तलाश मैं अपनी होने वाली पत्नी में कर रहा था. सालों बाद, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में एक साथ नजर आए. तभी हमने जया का पक्ष भी सुना. उन्होंने कहा, जब मैं उनसे पहली बार मिली, तो मुझे खतरा महसूस हुआ, जिससे उनके पति हैरान रह गए. हालांकि, उन्होंने तुरंत आगे कहा, मैं डर गई थी क्योंकि जितने भी लोगों को मैं जानती थी, उनमें से वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मुझे बता सकते थे कि क्या करना है और मैंने उन्हें ऐसा करने दिया.

उन्होंने आगे कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मुझे हुक्म चलाते थे. बात बस इतनी थी कि अगर वह मुझसे प्यार से भी कुछ कहते, तो मैं उसे कर देती थी. मैं उन्हें खुश करना चाहती थी. उन्होंने मजाक में कहा, 25 साल बाद अब सब कुछ उल्टा हो गया है. कितना खूबसूरत है. जया बच्चन ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसे ही किसी व्यक्ति की जरूरत थी और इसे अपने लिए 'पहली नजर का प्यार' (love at first-sight) वाला पल बताया. "हां, ऐसा ही था. मुझे लगता है, लेकिन 'पहली नजर के प्यार' के पूरे विचार पर अमिताभ बच्चन की राय अलग थी. उन्होंने कहा, पहली नजर में प्यार (love at first sight) का मतलब बातचीत और लेखन में इतना ज़्यादा और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि अब इसका असली मतलब ही खो गया है. इसलिए, हम उस कैटेगरी में नहीं आना चाहते. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमने अभी तक कोई पक्का वादा नहीं किया है. हम अभी भी अनजान रास्ते पर चल रहे हैं. यह हमारे लिए बिल्कुल नई और अलग चीज है. और मुझे लगता है कि यह बस हो गया.



बाद में, एक्टर और होस्ट सिमी गरेवाल ने बताया कि वे हमेशा से एक अनोखी जोड़ी रहे हैं, क्योंकि उनके स्वभाव और लंबाई में साफ तौर पर बहुत अंतर है. कपल ने मुस्कुराते हुए इस बात को माना. जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की शादी को 51 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. वे श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन के माता-पिता हैं.