दुबई की सड़क पर नकली अमिताभ बच्चन, बस हाइट में मार खा गए बाकी सब सेम टू सेम

इस शख्स ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जरा घूमने के लिए बाहर निकलेगा और सड़क पर फैन्स का ऐसा हुजूम उमड़ पड़ेगा.

अमिताभ के लुक अलाइक ने दुबई में मचाई सनसनी
नई दिल्ली:

दुबई में अचानक अमिताभ बच्चन को सड़क पर देख फैन्स में अफरा तफरी मच गई. हर कोई उन्हें देख हैरान रह गया और इस मोमेंट को कैद करने के लिए कैमरा लिए सामने आने लगा. ये असली अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि उनका एक लुक अलाइक था जिसे मार्केट में टहलता देख लोग एक्साइटेड हो गए. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसमें प्रशंसक सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. कुछ तो इतने एक्साइटेड हो गए कि घरवालों को वीडियो कॉल ही लगा दिया.

यह शख्स अमिताभ बच्चन का जुड़वा भाई लग रहा था. वह सड़क पर टहलने निकला तो फैन्स उसे असली बिग बी समझ बैठे. फैन्स का हुजूम उस शख्स पर टूट पड़ा, फैन्स उसका स्वागत करने के लिए सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े. उस एक पल शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जो इस मौके को कैमरे में कैद ना करना चाहता हो. 

सोशल मीडिया ने भी इस पूरी घटना का खूब मजाक उड़ाया. इस वीडियो पर कई यूजर्स ने रिएक्शन्स दिए. कुछ ने इस घटना पर कमेंट किया, "जब आप अलीबाबा से बिग बी ऑर्डर करते हैं." यह क्लिप असल में एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई थी, जिसके बाद इसे लविन दुबई के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया. यह वायरल हो गई और लगभग 1,14,000 व्यूज बटोरते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

इस वीडियो ने ऑनलाइन रिएक्शन्स की बाढ़ ला दी जिसमें हंसी से लेकर एक्साइटमेंट और "वाह" तक शामिल था. इसे कई अलग-अलग रिएक्शन मिले. एक इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, "अलीबाबा से बिग बी." जबकि एक ने कमेंट किया, "जब आप अलीबाबा से अमिताभ बच्चन ऑर्डर करते हैं और वह खुद आ जाते हैं."

असली अमिताभ बच्चन की बात करें तो वे इस समय कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन की शूटिंग में बिजी हैं. वह 2000 में इसकी शुरुआत से ही इस शो का अहम हिस्सा रहे हैं. 

