रेखा-जया नहीं, ये हसीना थी अमिताभ बच्चन का पहला प्यार, दीवानों जैसा इश्क करते थे बिग बी, अक्सर आती थी मिलने 

अक्सर जब बिग बी के पर्सनल लाइफ की बात होती है तो लोगों को जया बच्चन और रेखा की कहानी याद आती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों से पहले भी एक महिला थीं, जो अमिताभ बच्चन का पहला प्यार थीं.

रेखा-जया से पहले इस महिला से हुआ था बिग बी को प्यार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज 83 साल के हो गए हैं. वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की एक पहचान हैं. 1969 में फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी' से डेब्यू करने वाले बिग बी ने अपने करियर में सफलता और असफलता, दोनों का स्वाद चखा है. एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी लगातार 10-12 फिल्में फ्लॉप हो गईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. अपनी मेहनत, समर्पण और अनोखे व्यक्तित्व के बल पर आज वे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय कलाकारों में गिने जाते हैं. फिल्मों के साथ-साथ वे टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति' से भी दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बना चुके हैं.

हालांकि, उनकी निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है. अक्सर जब उनके पर्सनल लाइफ की बात होती है तो लोगों को जया बच्चन और रेखा की कहानी याद आती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों से पहले भी एक महिला थीं, जो अमिताभ बच्चन का पहला प्यार थीं. सेलिब्रिटी बायोग्राफर हनीफ जावेरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बिग बी की पहली मोहब्बत का नाम माया था. उस समय अमिताभ कोलकाता में नौकरी करते थे और लगभग 250-300 रुपये महीना कमाते थे. वहीं माया ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस के तौर पर काम करती थीं. दोनों की मुलाकात यहीं हुई और धीरे-धीरे यह मुलाकात एक गहरे रिश्ते में बदल गई.

कहा जाता है कि अमिताभ और माया एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे. जब अमिताभ मुंबई में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने आए, तो माया उनसे मिलने अक्सर जुहू स्थित उनके घर आया करती थीं. हालांकि, अमिताभ अपनी मां से इस रिश्ते के बारे में बताने से झिझकते थे. उस दौर में उनका करियर शुरू ही हुआ था और वे अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर थे. इसी बीच, ‘सात हिंदुस्तानी' की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने करीबी दोस्त अनवर अली से माया के साथ चल रहे रिश्ते की परेशानी साझा की. दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि अगर वे अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते से पीछे हटना ही बेहतर होगा. आखिरकार, अमिताभ ने माया से धीरे-धीरे दूरी बना ली और यह रिश्ता खत्म हो गया.

इसके कुछ साल बाद, साल 1973 में, अमिताभ बच्चन ने एक्ट्रेस जया भादुड़ी से शादी कर ली. हालांकि, माया के साथ उनकी यह अधूरी प्रेम कहानी आज भी उनके जीवन का एक अनसुना और भावनात्मक अध्याय मानी जाती है, जो बताती है कि स्टारडम के पीछे कभी-कभी कितनी गहरी व्यक्तिगत कुर्बानियां छिपी होती हैं.

