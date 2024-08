VIDEO: जब कुली फिल्म के हादसे के बाद मिला था अमिताभ बच्चन को दूसरा जन्म, इस तरह किया था फैंस का शुक्रिया

बॉलीवुड में महानायक का दर्जा प्राप्त करने वाले अमिताभ बच्चन ने ढेरों फिल्मों के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन किया है.सुपरस्टार बनकर सालों तक इंडस्ट्री पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन का जन्मदिन यूं तो 11 अक्टूबर को आता है लेकिन बड़े हादसे के बाद उनका एक और जन्मदिन मना था. जी हां, 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगने पर बुरी तरह घायल अमिताभ बच्चन ने जीवन और मरण की लड़ाई जीतकर इसी दिन वापसी की थी. 2 अगस्त को जब अमिताभ इस हादसे में लगी चोट से उबरकर लौटे तो उनके हजारों फैंस राहों में उनका फूल लिए इंतजार कर रहे थे.

फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ की पसलियों में लगी थी चोट

आपको बता दें कि 1992 में अमिताभ कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. इस फिल्म में विलेन बने पुनीत इस्सर को अमिताभ के मुंह पर मुक्का मारना था और बदले अमिताभ को एक टेबल पर गिरना था. पुनीत के मुक्का मारने के बाद अमिताभ टेबल पर गिरे और इस दौरान उनकी पसलियों में काफी चोट आई थी. चोट इतनी गहरी थी कि अमिताभ कोमा में चले गए. डॉक्टरों ने अमिताभ की सर्जरी की और उस दौरान पूरे देश और दुनिया में फैले अमिताभ के फैंस हाथ उठाकर उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे. अमिताभ इस हादसे में मरते मरते बचे और उन्होंने इसका श्रेय अपने फैंस और चाहने वालों को दिया.

