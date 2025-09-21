विज्ञापन

सेल्फ डाउट में रहते थे ऋतिक रोशन, इस एक्ट्रेस ने दिलाया स्टार बनने का यकीन, 50 की उम्र में हैं सिंगल

अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन ने साथ में फिल्म कहो न प्यार में काम किया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. अब अमीषा ने ऋतिक को लेकर राज खोले हैं.

अब तक कुंवारी हैं 50 वर्षीय अमीषा पटेल
नई दिल्ली:

ऋतिक रोशन अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है से ही सुर्खियों में आ गए थे और रातों-रात लोगों के दिलों की धड़कन बन गए थे. लेकिन वह अकेले ऐसे नहीं थे जिन्होंने लोगों का दिल जीता, उनकी को-स्टार अमीषा पटेल ने भी इसी फिल्म से डेब्यू किया और खूब पॉपुलैरिटी हासिल की. अब, रणवीर अल्लाहबादिया से बातचीत में, अमीषा ने ऋतिक के साथ अपनी गहरी दोस्ती के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कैसे कैमरे के आने से बहुत पहले ही उनकी किस्मत एक हो गई थी.

अमीषा ने याद किए पुराने दिन

अमीषा ने कहा- ऋतिक और मैं बचपन के दोस्त थे लेकिन जब मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई, तो हमारा संपर्क टूट गया. हमारे परिवार बहुत करीब थे. राकेश अंकल और मेरे पिताजी एक साथ स्कूल जाते थे. हम फैमिली फंक्शन में मिलते थे, और बचपन में भी, लोग हमें देखते थे और हमारे फैंस थे. अमीषा ने टीनएज को याद करते हुए कहा- जब मैं 13 साल की थी, हम एक शादी में थे, और मैं नाच रही थी. सब देख रहे थे, और राकेश अंकल मेरे पिताजी की ओर मुड़े और कहा- अमित, जब भी मैं ऋतिक को लॉन्च करूंगा, मैं तुम्हारी बेटी को भी लॉन्च करूंगा. वो बहुत अच्छा डांस करती है, और वो बहुत सुंदर है. इतने कैजुअल मूमेंट में किया गया ये वादा लगभग एक दशक बाद पूरा हुआ. हमने सचमुच साथ में डेब्यू किया.

खोले ऋतिक के राज

अमीषा ने कहा- ऋतिक हमेशा सेल्फ डाउट से भरा रहता था. वो सोचता था कि क्या वो कभी स्टार बन पाएगा. लेकिन पहले दिन से ही, मैंने उससे कहा-तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे. तुम एक स्टार हो. मुझे उस पर कोई शक नहीं था. मैं ही थी जिसने उसे ग्रीक गॉड कहना शुरू किया. मैं उससे कहती थी, तुम यहीं रहने वाले हो.

कितनी है अमीषा की नेटवर्थ

अमीषा पटेल 50 साल की हो गई हैं और इस उम्र में भी वो कुंवारी हैं. रिपोर्ट्स की माने तो वो 265 करोड़ की मालकिन हैं. गदर 2 से एक बार फिर अमीषा पटेल छा गई थीं. उन्होंने इतनी नेटवर्थ फिल्मों में काम करके और ब्रांड एंडोर्स करके बनाई है.

