अल्ताफ राजा का गाना तुम तो ठहरे परदेसी सुपरहिट हुआ था. इस गाने को आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं. इस गाने के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है.

इस सिंगर के नाम दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक दिन में बिके थे 70 लाख से ज्यादा कैसेट्स, पहचाना
अल्ताफ राजा के नाम दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
सिंगर अल्ताफ राजा का नाम जब भी आता है तो सभी के दिमाग में सबसे पहले गाना तुम तो ठहरे परदेसी आता है. ये गाना साल 1998 में आया था और आज तक छाया हुआ है. कोई भी पार्टी इनके गाने के पूरी नहीं होती है. अल्ताफ राजा अभी भी अपने गानों के लिए छाए हुए हैं. अल्ताफ राजा के गाने तुम तो ठहरे परदेसी के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस गाने के नाम कौन-सा रिकॉर्ड दर्ज है आइए आपको इसके बारे में बताते हैं. इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा.

तुम तो ठहरे परदेसी के नाम ये है रिकॉर्ड

अल्ताफ राजा के गाने तुम तो ठहरे परदेसी के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. इस गाने के एक दिन में 70 लाख से ज्यादा कैसेट्स बिके थे. जिसके बाद इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था. इस रिकॉर्ड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. फैंस भी ये जानकारी मिलने के बाद खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

यूजर्स ने किया रिएक्ट

एक यूजर ने लिखा- अपने जमाने का मशहूर सॉन्ग था ये. रोना आ जाता है सुनकर. दूसरे ने लिखा- आज भी इस गाने में वाइब है. एक ने लिखा- अल्ताफ राजा के सभी गाने कल भी सुपरहिट थे आज भी है और कल भी रहेंगे. क्योंकि ओल्ड इस हमेशा गोल्ड ही रहता है. 90s में मेरे पास कैसेट का फुल कलेक्शन था. एक ने लिखा- अल्ताफ सर हर टाइम के बेस्ट हैं.

अल्ताफ राजा के तुम तो ठहरे परदेसी के अलावा कई गाने हिट हुए थे. उनके गाने आवारा हवा का झोंका हूं,  दोनों ही मोहब्बत के, मेरी याद आई और यारों मैंने पंगा ले लिया भी इसी एल्बम के थे. अल्ताफ राजा की एक एल्बम आई थी जिसमें पांच गाने थे. ये पांचों गाने ही सुपरहिट साबित हुए थे. 

