पुष्पा अल्लू अर्जुन ने दिखा दी अगली फिल्म की झलक, बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड भी लगेगा कांपने

अल्लू अर्जुन बॉलीवुड के लिए नया खतरा बनते जा रहे हैं. पहले उन्होंने पुष्पा सीरीज से दिखा दिया कि अगर सही कहानी और एक्टिंग का मिक्स हो तो एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नोट छापने की मशीन बन सकती है. पुष्पा का जादू पुष्पा-2 से बरकरार रहा है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी अल्लू अर्जुन ने बाजी मारी. अब अल्लू ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और इसकी अनाउंसमेंट ही इतनी तगड़ी है कि इसके बाद अब कुछ और नहीं बचता.

अल्लू ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, मास के साथ मैजिक भी...एक दुनिया जो सोच से परे है! #AA22 इसका मतलब ये है कि ये अल्लू अर्जुन की 22वीं फिल्म है. इस प्रोजेक्ट का नाम अभी तक फाइनल नहीं किया गया है लेकिन कोर टीम फाइनल कर ली गई है. अल्लू के शेयर किए गए वीडियो में आप देखेंगे कि फिल्म के डायरेक्टर एटली और अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म की डिजाइनिंग के लिए हॉलीवुड के आर्टिस्ट से मुलाकात करते हैं जो स्पाइडर मैन और ऐसी ही कमाल की फिल्मों में ग्राफिक्स देने के लिए जाने जाते हैं. वीएफएक्स सुपरवाइजर, डायरेक्टर जेम्स मैडिगन ने कहा कि जब उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उनका दिमाग घूम गया. अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म किस लेवल की होगी.

Magic with mass & a world beyond imagination! #AA22



Teaming up with @Atlee_dir garu for something truly spectacular with the unparalleled support of @sunpictures pic.twitter.com/mTK01BVpfE