अल्लू की दादी का 94 साल की उम्र में निधन, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राम चरण ने रद्द की पेड्डी की शूट

एक्टर अल्लू अर्जुन की दादी और प्रसिद्ध  तेलुगु निर्माता अल्लू अरविंद की मां अल्लू कनकरत्नम का शनिवार को निधन हो गया.  वह 94 वर्ष की थीं.

नई दिल्ली:

एक्टर अल्लू अर्जुन की दादी और प्रसिद्ध  तेलुगु निर्माता अल्लू अरविंद की मां अल्लू कनकरत्नम का शनिवार को निधन हो गया.  वह 94 वर्ष की थीं. परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, उनके पार्थिव शरीर को शनिवार दोपहर कोकापेट में होने वाले अंतिम संस्कार से पहले अरविंद निवास पर लाया जाएगा. उनके निधन की खबर से तेलुगु फिल्म उद्योग में शोक की लहर है और पूरे तेलुगु जगत से शोक संवेदनाएं आ रही हैं. अभिनेता राम चरण, जो निर्देशक बुची बाबू सना की आगामी एक्शन फिल्म 'पेड्डी' की शूटिंग के लिए मैसूर में थे. उन्होंने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हैदराबाद लौटने के लिए शूटिंग रद्द कर दी.

राम चरण और उनकी टीम लगभग 1,000 डांसर्स के साथ एक गाने की शूटिंग कर रहे थे. शूटिंग विनायक चतुर्थी पर शुरू हुई थी और जानी मास्टर द्वारा कोरियोग्राफ की जा रही थी. अकादमी पुरस्कार विजेता संगीतकार एआर रहमान ने यह ट्रैक तैयार किया है, जिसे चरण के किरदार के परिचय के लिए एक मास नंबर बताया जा रहा है.  

महाकाव्य स्तर पर निर्मित, यह गीत फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होने की उम्मीद है. पेड्डी 27 मार्च, 2026 को रिलीज़ होगी, इसीदिन राम चरण का जन्मदिन भी है.

