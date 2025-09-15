कैसे रश्मिका, एनटीआर, प्रभास बने ग्लोबल स्टार? इन फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों पर किया राज...

भारतीय सिनेमा हाल के वर्षों में बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली कुछ सबसे बड़ी अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्मों का गवाह रहा है. इन फिल्मों का नेतृत्व भारत के सबसे बड़े सितारों ने किया है, जिन्होंने अखिल भारतीय सनसनी के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है. वे न केवल एक निश्चित क्षेत्र या इलाके में दिल जीत रहे हैं, बल्कि देशभर के सिनेमाघरों, फिल्मों और दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं. वे अब अखिल भारतीय सनसनी के रूप में पहचाने जाते हैं, यह सब उनके आकर्षक अभिनय, अविश्वसनीय स्क्रीन उपस्थिति, कड़ी मेहनत और उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों की बदौलत है. उन्होंने न केवल दक्षिण में बल्कि पूरे देश और उसके बाहर भी बड़े पैमाने पर फैंस बनाए हैं. रश्मिका मंदाना से लेकर प्रभास और अन्य तक, यहां भारत की सबसे बड़ी अखिल भारतीय सनसनी हैं जो सिनेमाघरों और सभी के दिलों पर राज कर रही हैं.

रश्मिका मंदाना, जिन्होंने कुछ साल पहले ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया था. बहुत कम समय में तमिल और तेलुगु फिल्मों से लेकर हिंदी सिनेमा डियर कॉमरेड, एनिमल, पुष्पा फ्रैंचाइज़ी, छावा जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी हैं. उनके पास एनिमल पार्क, पुष्पा 3, थामा जैसी कई फिल्में हैं जो उन्हें आज की सबसे बड़ी अखिल भारतीय अभिनेत्रियों में से एक बनाती हैं.

प्रभास

प्रभास निर्विवाद रूप से अखिल भारतीय सुपरस्टार में से एक हैं. उन्होंने बाहुबली फ्रैंचाइज़ी से अपने अखिल भारतीय सफ़र की शुरुआत की और फिर सलार और कल्कि 2898 ईस्वी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दीं, जो बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी हिट फ़िल्मों में से एक बन गईं. इसके अलावा, उनकी आने वाली फ़िल्मों की एक और रोमांचक सूची है, जिसमें कल्कि 2898 ईस्वी का सीक्वल, द राजासाहब, स्पिरिट, सलार: पार्ट 2 - शौर्यंग पर्वम, और भी बहुत कुछ शामिल है.



अल्लू

तेलुगु इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत से शुरुआत करने वाले अल्लू अर्जुन अब सबसे सफल फ्रैंचाइज़ी "पुष्पा" के साथ सबसे बड़े अखिल भारतीय सितारों में से एक हैं. वह "पुष्पा 3: द रैम्पेज" और दीपिका पादुकोण के साथ अपने आगामी बड़े प्रोजेक्ट "AA22XA6" के साथ अपनी बादशाहत जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

एनटीआर

एनटीआर अखिल भारतीय स्तर पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले सितारों में से एक हैं, जिन्होंने आरआरआर, देवरा और वॉर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फ़िल्में दी हैं. इसके बाद, वह केजीएफ फिल्म निर्माता प्रशांत नील द्वारा निर्देशित एनटीआरएक्सनील में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, जो 25 जून, 2026 को रिलीज़ होने वाली है और अगले साल की सबसे बड़ी सिनेमाई फिल्मों में से एक होने का अनुमान है. खबर है कि वह त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक पौराणिक नाटक पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें वह पूज्य देवता भगवान कार्तिकेय की भूमिका निभाएंगे.

ऋषभ शेट्टी

ऋषभ शेट्टी ने अखिल भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया और अपनी अभूतपूर्व फिल्म 'कंटारा' से देशभर में सनसनी बन गए. उनके दमदार अभिनय ने देश भर के दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी सफलता के आधार पर, अब वह 'कंटारा: चैप्टर 2' सहित कई बहुप्रतीक्षित अखिल भारतीय परियोजनाओं की तैयारी कर रहे हैं. वह पौराणिक महाकाव्य 'जय हनुमान' और भव्य ऐतिहासिक नाटक 'द प्राइड ऑफ भारत: छत्रपति शिवाजी महाराज' में भी नज़र आएंगे.

यश

यश ने केजीएफ: चैप्टर 1 और केजीएफ: चैप्टर 2 की अभूतपूर्व सफलता के साथ देश भर में प्रसिद्धि हासिल की और पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए. सुपरस्टार अब नितेश तिवारी की रामायण सहित कई बड़ी आगामी रिलीज़ के लिए तैयार हैं, जिसमें वह रावण की शक्तिशाली भूमिका में नज़र आएंगे. उनके पास एक और बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट "टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स" भी है, जो उन्हें सबसे रोमांचक अखिल भारतीय सितारों में से एक के रूप में और भी मज़बूत करता है.

नयनतारा

नयनतारा ने शाहरुख खान के साथ 2023 की सबसे बड़ी अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान में अभिनय किया और जल्द ही सबसे पसंदीदा अखिल भारतीय अभिनेत्रियों में से एक बन गईं. अब उनके पास फिल्मों की एक रोमांचक लाइनअप है, जिसमें टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स और कई अन्य बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट शामिल हैं.