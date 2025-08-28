साउथ में बजने वाली है शहनाई, दुल्हन बनेगी ये पॉपुलर एक्ट्रेस, अल्लू अर्जुन से है खास कनेक्शन

तमिल एक्ट्रेस निवेथा पेथुराज अपने बॉयफ्रेंड रजिथ इब्रान के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. निवेथा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर रजिथ के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर कर अपनी रिलेशनशिप को ऑफीशियली अनाउंस किया. दोनों ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस तस्वीर को “My now and forever” कैप्शन के साथ दिल के इमोजी के साथ पोस्ट किया.

निवेथा पेथुराज ने 2016 में तमिल सिनेमा में फिल्म ‘ओरु नाल कूथु' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसे क्रिटिक्स ने काफी पंसद किया था. उन्होंने ‘टिक टिक टिक' में जयम रवि, ‘थिमिरु पुडिचवन' में विजय एंटनी और ‘संगथमिझान' में विजय सेतुपति के साथ अपने किरदारों से जल्द ही पॉपुलैरिटी हासिल की. उनकी एक्टिंग ने न केवल तमिलनाडु में, बल्कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भी उन्हें एक मजबूत फैन बेस दिलाया.

तेलुगु सिनेमा में, उन्होंने ‘अला वैकुंठपुरमलू' में अल्लू अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर कर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. उनकी लेटेस्ट फिल्म हॉरर थ्रिलर ‘बू' थी, जो जियोसिनेमा पर सीधे रिलीज हुई थी. इसके बाद से, निवेथा ने फिल्मों में साइनिंग के मामले में उतनी एक्टिव नहीं रहीं जिससे फैन्स उनके अगले कदम के बारे में अटकलें लगा रहे हैं.

फिल्म इंडस्ट्री से अलग निवेथा अपने दूसरे टैलेंट्स और खेलों के लिए अपने पैशन के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने बैडमिंटन में स्टेट लेवल खेला है और फॉर्मूला वन रेसिंग में ट्रेनिंग ली है, जिसकी तस्वीरें वह अक्सर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं.

निवेथा के होने वाले दूल्हे रजिथ इब्रान के बारे में बात करें तो वह मॉडलिंग की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और एक सेटल्ड बिजनेसमैन भी हैं. हालांकि इस कपल ने अपनी सगाई की ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन कई सोर्सेज के मुताबिक यह जोड़ा इस साल के आखिर में शादी करने की प्लानिंग कर रहा है.