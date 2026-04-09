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अल्लू अर्जुन की 800 करोड़ की फिल्म 'राका' का मतलब आखिर है क्या? कहां से आया ये शब्द?

अल्लू अर्जुन की फिल्म राका का फर्स्ट लुक आते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई. फैन्स राका की पहली झलक देखने के बाद इसकी रिलीज का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. इस बीच क्या आपने इस फिल्म के नाम को समझने की कोशिश की.

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अल्लू अर्जुन की 800 करोड़ की फिल्म 'राका' का मतलब आखिर है क्या? कहां से आया ये शब्द?
अल्लू अर्जुन की फिल्म राका के फर्स्ट लुक ने मचाई सनसनी
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नई दिल्ली:

अल्लू अर्जुन की फिल्म राका का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. सुपरस्टार के बर्थडे के मौके पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया गया. इसमें अल्लू अर्जुन के लुक और फिल्म के नाम ने सबका ध्यान खींचा. गंजी खोपड़ी, काजल से भरी आंखें, नुकीले नाखून और भेड़िये जैसे हाथ. अल्लू के इंटेंस लुक ने पब्लिक को हैरान कर दिया. लोग यहां तक कहने लगे कि पोस्टर ऐसा बनाया है कि फिल्म के लिए अब इंतजार नहीं कर पा रहे. ऊपर से नाम भी कुछ ऐसा जो आज के हिसाब से थोड़ा हटके लगा. राका...ये राका है क्या? इसका मतलब क्या होता है?

क्या है राका का मतलब ?

राका शब्द संस्कृत और तमिल भाषा से आया है. इसका मतलब पूर्णिमा का चांद होता है. खासतौर से पूर्णिमा की वो रात जब चांद सबसे ज्यादा चमकता है और पूरा होता है. पूर्णिमा के चांद का मतलब पूर्णता, चमक और चरम शक्ति का प्रतीक माना जाता है. फिल्म में अगर अल्लू अर्जुन के लुक के हिसाब से देखें तो कॉन्सेप्ट कुछ वेयर वु्ल्फ वाला लग रहा है. ऐसे में राका का मतलब वही समझ आ रहा है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि पूरे चांद की रात वेयर वुल्फ की शक्तियां चरम पर होती हैं. इस तरह से राका का मतलब यहां फिट बैठता है. अब बाकी फिल्म की रिलीज पर ही पता चलेगा कि क्या कैसे होगा और किस चीज का क्या मतलब है.

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एटली 18 साल से देख रहे थे राका का सपना

राका के डायरेक्टर एटली ने फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज होने के बाद बताया कि वह पिछले 18 साल से इस फिल्म को बनाने का सपना देख रहे थे. ये आइडिया उनके साथ 18 साल रहा उन्होंने कभी इसे फेड नहीं होने दिया और आज यह स्क्रीन पर सबके सामने आने के लिए तैयार है जो कि उनके लिए बेहद खास है.

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