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अलका याग्निक-कुमार सानू के 7 सुपरहिट गाने, हर कपल की प्लेलिस्ट में है शामिल, नंबर 6 आज भी धड़का देता है दिल

अलका याग्निक और कुमार सानू की जादुई आवाज में सजे ये गाने आज भी प्यार करने वालों की पहली पसंद हैं. इन सदाबहार धुनों में से कुछ ऐसे हैं, जो रिलीज के दशकों बाद भी हर रोमांटिक प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा बने हुए हैं.

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अलका याग्निक-कुमार सानू के 7 सुपरहिट गाने, हर कपल की प्लेलिस्ट में है शामिल, नंबर 6 आज भी धड़का देता है दिल
अलका याग्निक-कुमार सानू के 7 सुपरहिट गाने

90 के दशक में बॉलीवुड के रोमांटिक गानों पर अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज का जादू खूब चला. दोनों ने साथ मिलकर ऐसे कई गाने गाए, जो उस दौर में हर किसी की पसंद बन गए थे. प्यार, तकरार, जुदाई और रिश्तों के खूबसूरत एहसास को इनकी आवाज ने बेहद खास बना दिया. आज भले ही संगीत का अंदाज काफी बदल गया हो, लेकिन इन गानों की लोकप्रियता कम नहीं हुई है. रेडियो से लेकर आज की म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स तक, इनके गाने लगातार सुने जाते हैं. आइए जानते हैं इस सदाबहार जोड़ी के 7 सुपरहिट गाने.

मेरा दिल भी कितना पागल है- साजन

सलमान खान और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया यह रोमांटिक गाना 90s के सबसे पसंदीदा गानों में शामिल है. अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज ने इस गाने को बेहद खूबसूरत बना दिया.

चुरा के दिल मेरा- मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की शानदार केमिस्ट्री वाला यह गाना आज भी खूब सुना जाता है. अलका और कुमार सानू की आवाज ने इसकी रोमांटिक फील को और खास बनाया.

तुमसा कोई प्यारा- खद्दार

सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया यह गाना 90s के रोमांटिक हिट्स में गिना जाता है. इसकी प्यारी धुन और दोनों सिंगर्स की आवाज आज भी लोगों को पसंद आती है.

हमको सिर्फ तुमसे प्यार है- बरसात

बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की फिल्म का यह गाना प्यार के खूबसूरत एहसास को बयां करता है. कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज ने इसे यादगार रोमांटिक सॉन्ग बना दिया.

तू धरती पे चाहे- जीत

सनी देओल, सलमान खान और करिश्मा कपूर की फिल्म का यह गाना अपने दौर में काफी लोकप्रिय हुआ था. गाने में प्यार और इमोशन का खूबसूरत मेल सुनने को मिलता है.

मेरी महबूबा- परदेस

शाहरुख खान और महिमा चौधरी पर फिल्माया यह गाना आज भी 90s के क्लासिक रोमांटिक गानों में शामिल है. कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज ने इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया.

लड़की बड़ी अनजानी है- कुछ कुछ होता है

शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की इस फिल्म का गाना बेहद पॉपुलर हुआ था. अलका और कुमार सानू की आवाज ने इस गाने में 90s वाला रोमांस और मासूमियत भर दी.

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