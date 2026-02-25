विज्ञापन

Box Office: कोरोना के बाद पहली बड़ी हिट थी ये फिल्म, आलिया भट्ट ने रचा इतिहास, 100 करोड़ के बजट में कमाए 209 करोड़

2022 में, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अभी भी महामारी के बाद के असर से जूझ रही थी और थिएटर दर्शकों को वापस खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे. ऐसे समय में संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ एक टर्निंग पॉइंट दिया.

कोरोना महामारी के बाद पहली बड़ी हिट थी ये फिल्म
2022 में, जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अभी भी महामारी के बाद के असर से जूझ रही थी और थिएटर दर्शकों को वापस खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे. ऐसे समय में संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ एक टर्निंग पॉइंट दिया. यह फिल्म COVID-19 के बाद थिएटर बिजनेस को फिर से शुरू करने में एक अहम कैटलिस्ट के तौर पर उभरी. अनिश्चितता के समय मेंइसने दर्शकों को सिनेमाघरों तक सफलतापूर्वक खींचा, बड़े पर्दे के अनुभव में भरोसा वापस लाया और यह साबित किया कि ज़बरदस्त कहानी अभी भी लोगों को खींच सकती है. 

यह फिल्म काठियावाड़ की एक युवा महिला के सफर को दिखाती है, जिसे धोखा दिया जाता है और प्रॉस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है.  फिर वह मुंबई के रेड-लाइट डिस्ट्रिक्ट में एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरती है. हालांकि कहानी खुद दिलचस्प थी, लेकिन यह भंसाली का दमदार डायरेक्शन और आलिया भट्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस थी जिसने कहानी को सिनेमाई जीत तक पहुंचाया. इस फ़िल्म में हिम्मत और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को दिखाया गया, और मेनस्ट्रीम सिनेमा में अक्सर अनसुनी आवाज़ों पर रोशनी डाली गई. 

शानदार म्यूजिक और शानदार विजुअल्स के साथ शानदार सेट पर बनी इस फ़िल्म ने भंसाली के शानदार और दमदार अभिनय को दिखाने का हुनर दिखाया.  इसकी क्रिटिकल और कमर्शियल सफलता कई सम्मानों में दिखी, जिसमें 69वें नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड्स में पहचान भी शामिल है. दुनिया भर में 209 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करके, यह 2022 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फ़िल्मों में से एक बन गई. सालों बाद भी, गंगूबाई काठियावाड़ी एक बड़ी कामयाबी है जिसने भारतीय सिनेमा के थिएटर के जादू में भरोसा फिर से पक्का किया.

राज कपूर, के. आसिफ और गुरु दत्त जैसे आइकॉन के साथ अक्सर ज़िक्र किए जाने वाले भंसाली ने एक ऐसी विरासत बनाई है जो शान, इमोशनल गहराई और एकदम भारतीय खूबसूरती से पहचानी जाती है. उनकी फ़िल्में बड़े पैमाने को आत्मा के साथ जोड़ती हैं, और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी कहानियों को इस तरह से पेश करती हैं जो दुनिया भर में गूंजती हैं. लव एंड वॉर के साथ, संजय लीला भंसाली भारतीय सिनेमा के सबसे दूर की सोचने वाले कहानीकारों में से एक के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं.

