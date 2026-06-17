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अल्फा का ट्रेलर रिलीज, आलिया पर भारी पड़ी शारवरी, ऋतिक रोशन की झलक ने चौंकाया

अल्फा का ट्रेलर रिलीज. ट्रेलर में अनिल कपूर की भी झलक दिखाई गई है, जिनका संबंध रहस्यमयी ‘एल्फा प्रोग्राम’ से होने का संकेत दिया गया है.

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अल्फा का ट्रेलर रिलीज, आलिया पर भारी पड़ी शारवरी, ऋतिक रोशन की झलक ने चौंकाया
अल्फा का ट्रेलर रिलीज
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नई दिल्ली:

यश राज फिल्म्स ने आलिया भट्ट और शारवरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘अल्फा' का ट्रेलर जारी कर दिया है, जो दो खतरनाक और साहसी लड़कियों की रोमांचक ओरिजिन स्टोरी को एक जबरदस्त पॉपकॉर्न एंटरटेनर के रूप में पेश करता है. ट्रेलर में बॉबी देओल के किरदार की भी अधिक झलक दिखाई गई है, जो आलिया भट्ट के किरदार का निर्दयी मेंटर है. आलिया एक ऐसी असैसिन की भूमिका निभा रही हैं, जिसे बचपन से ही मारने के लिए तैयार किया गया है और जो आगे चलकर अपने ही मेंटर से आमने-सामने की लड़ाई लड़ती है. 

ट्रेलर में अनिल कपूर की भी झलक दिखाई गई है, जिनका संबंध रहस्यमयी ‘अल्फा प्रोग्राम' से होने का संकेत दिया गया है. हाई-ऑक्टेन एक्शन, शानदार विजुअल्स और रोमांच से भरपूर सफर का वादा करने वाला ‘अल्फा ' खुद को एक सच्चे मनोरंजन पैकेज के रूप में स्थापित करता है, जो आलिया और शर्वरी के निडर ‘ऐल्फा एटीट्यूड' का जश्न मनाता है.

फिल्म में शारवरी के किरदार को जानबूझकर रहस्य में रखा गया है क्योंकि उनकी भूमिका कहानी में बेहद महत्वपूर्ण है. हालांकि ट्रेलर यह संकेत देता है कि वह बॉबी देओल को किसी भी कीमत पर रोकने के मिशन में आलिया का साथ देती नजर आएंगी. ‘अल्फा ' के स्टाइलिश और कूल विजुअल्स को और भी प्रभावशाली बनाता है इसका दमदार बैकग्राउंड स्कोर. दुनिया के लोकप्रिय डीजे ह्यूगल (HUGEL) के वैश्विक चार्टबस्टर ट्रैक ‘जमैकन बाम बाम' (Jamaican Bam Bam) को ट्रेलर में शामिल किया गया है, जो इसमें जबरदस्त ऊर्जा भरता है. यह उसी एड्रेनालिन रश का प्रतीक है जिसे ‘अल्फा ' सिनेमाघरों में दर्शकों को महसूस कराना चाहती है. शिव रवैल के निर्देशन में बनी ‘अल्फा' 3 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में विशेष रूप से रिलीज होगी.

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उर्वशी नौटियाल
चीफ सब एडिटर
उर्वशी नौटियाल ने 2010 में टीवी से शुरुआत की. शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग मीडियम की बारीकियां सीखने के बाद 2015 में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाथ आजमाया. लाइव... और पढ़ें
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