अलाया एफ ने किया खुलासा, इस खास ड्रिंक में छिपा है उनकी खूबसूरती का राज, हर सुबह...

एक्ट्रेस अलाया एफ ने खुलासा किया कि वह हेल्दी और ब्राइट स्कीन के लिए एक खास तरह का ड्र्रिंक हर सुबह पीती हैं. अलाया ने एक आसान लेकिन असरदार सुबह की ड्रिंक के साथ अपनी रोज़ाना की सेहत की दिनचर्या की झलक दिखाई. इंस्टाग्राम पर उन्होंने बताया कि कैसे यह आसानी से बनने वाला ड्रिंक उनकी त्वचा को साफ़ बनाए रखने, मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाने, गट हेल्थ और ब्लॉटिंग को दूर करने में मदद करता है- और वो भी दो मिनट से भी कम समय में. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे वह हर सुबह खाली पेट इसे पीती हैं.

अपना वीडियो शेयर करते हुए, अलाया ने लिखा, "क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह छोटा सा मॉर्निंग ड्रिंक मेरे पेट के लिए अच्छा है. मेरी त्वचा को साफ़ करता है, मेरे मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है और ब्लॉटिंग से छुटकारा दिलाता है. इसे बनाने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है!! मैं हर सुबह यह ड्रिंक पीती हूं. वह रेसिपी है : भीगे हुए चिया सीड्स, ताज़ा नींबू का रस, एप्पल साइडर विनेगर और थोड़े से शहद के साथ गर्म पानी. उन्होंने कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए - पानी गर्म होना चाहिए, उबलता हुआ नहीं. परिणाम पाने के लिए पानी का गाढ़ा होना ज़रूरी है.

अलाया इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. जहां वह अक्सर अपने योगा क्लासेज की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं. इससे पहले, उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक प्यारा सा वीडियो पोस्ट किया था और कैप्शन में लिखा था, "मैं उस ट्रेंड को अपनाने की कोशिश कर रही थी जहां आप अपने कुत्ते की प्रतिक्रिया देखने के लिए उस पर भौंकते हैं, लेकिन एमजे मेरे (और वीडियो के) लिए बहुत ज़्यादा कूल थे."

वर्कफ्रंट की बात करें तो अलाया ने 2020 में कॉमेडी फिल्म 'जवानी जानेमन' से एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसमें सैफ अली खान और तब्बू भी थे. अपने डेब्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए, अलाया ने पहले कहा था, "जवानी जानेमन हमेशा मेरे करियर की सबसे खास फिल्म रहेगी. यह मेरी पहली फिल्म थी और यही इसे अविस्मरणीय बनाता है. इसके अलावा, इसमें सब कुछ परफेक्ट लगा - किरदार, कलाकार, निर्देशक और इसकी शूटिंग का पूरा अनुभव." वह हाल ही में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ 'बड़े मिया छोटे मिया' में नज़र आई थीं.