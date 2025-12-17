Viral Video: धुरंधर की कामयाबी से कोसों दूर हैं अक्षय खन्ना, घर पर करवाया हवन- वीडियो वायरल

Akshaye Khanna Performs Vastu Shanti Hawan At Alibaug Mansion: धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन वह हमेशा की तरह लाइम लाइट से दूर हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म में अपने रोल के लिए तारीफें बटोर रहे एक्टर फिलहाल लो प्रोफाइल बनाए हुए हैं और अलीबाग में अपने घर पर समय बिता रहे हैं. हाल ही में शिवम म्हात्रे नाम के एक पुजारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अक्षय अलीबाग में अपने घर पर वास्तु शांति हवन करते हुए दिख रहे हैं. क्लिप में अक्षय तीन पुजारियों के साथ पूजा करते हुए दिख रहे हैं. उन्होंने सफेद शर्ट और नीली डेनिम पहनी हुई है.

अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए शिवम म्हात्रे ने लिखा, “मुझे एक्टर अक्षय खन्ना के घर पर पारंपरिक और भक्तिपूर्ण पूजा करने का सौभाग्य मिला. उनका शांत स्वभाव, सादगी और पॉजिटिव एनर्जी ने इस अनुभव को सच में खास बना दिया.” “जब एक्टिंग में क्लास की बात आती है तो अक्षय खन्ना सबसे अलग हैं. ऐतिहासिक फिल्म छावा में अपने दमदार और प्रभावशाली रोल के बाद उन्होंने एक बार फिर दर्शकों का ध्यान खींचा. धुरंधर में उनका तेज और इंटेंस किरदार, दृश्यम 2 में उनका संयमित लेकिन बेहद प्रभावशाली परफॉर्मेंस, और सेक्शन 375 में उनका गंभीर, रियलिस्टिक रोल — हर फिल्म उनकी एक्टिंग जर्नी में एक नई ऊंचाई दिखाती है. अक्षय खन्ना अपने दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाए हुए हैं.

पूजा कराने वाले पुजारी द्वारा शेयर किया गया वीडियो जब से ऑनलाइन आया है, तब से सबका ध्यान खींच रहा है. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "मेरा आदमी एक ही साल में 2 500+ करोड़ की ब्लॉकबस्टर देने के बाद चिल कर रहा है. दूसरे ने शेयर किया, "भाई ने उस समय की दो सबसे बड़ी हिंदी फिल्मों में काम किया और अलीबाग में चिल करने चला गया."

वहीं एक अन्य ने लिखा, वह संतुष्ट लग रहा है." एक और कमेंट में लिखा था, "मैं इस आदमी जैसा बनना चाहता हूं. दिखावा नहीं, अटेंशन का भूखा नहीं, संतुष्ट और इस आदमी में शांत आत्मविश्वास है जो उसके औरा में दिखता है. अपना काम परफेक्शन के साथ करता है और गायब हो जाता है. कोई ओवरएक्टिव पीआर या कुछ नहीं. उससे बहुत प्यार है."

अक्षय खन्ना को तारीफें मिल रही हैं

धुरंधर में अक्षय की परफॉर्मेंस और अरबी ट्रैक FA9LA पर एक्टर के डांस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. इंडस्ट्री के लोग भी उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं. आदित्य धर द्वारा लिखित, निर्देशित और सह-निर्मित धुरंधर में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं. फिल्म में माधवन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अक्षय बलूच गैंग के लीडर रहमान डकैत का किरदार निभा रहे हैंय