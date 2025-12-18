अक्षय खन्ना की 90s की हीरोइन ने शेयर की धुरंधर एक्टर संग रोमांटिक वीडियो, लिखा- भावनाएं आज भी बिल्कुल वैसी है

धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार के लिए तारीफें बटोर रहे एक्टर अक्षय खन्ना की 90 के दशक की हीरोइन ने एक रोमांटिक फोटो शेयर की है. दरअसल, एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और अक्षय खन्ना की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'दहेक' को रिलीज हुए 26 साल पूरे हो गए हैं. इसके चलते सोनाली बेंद्रे ने सोशल मीडिया पर फिल्म की यादों को शेयर किया. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का मशहूर गाना 'सावन बरसे तरसे दिल' का छोटा-सा क्लिप शेयर किया. अभिनेत्री ने फिल्म की यादों को ताजा करते हुए लिखा, "26 साल बाद भी भावनाएं आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं. फिल्म 'दहेक' का सदाबहार गीत 'सावन बरसे तरसे दिल', जिसे बहुत ही खूबसूरती से हरिहरन और साधना सरगम ने गाया है." पोस्ट शेयर करने के बाद एक्ट्रेस के दोस्त और साथी कलाकारों ने कमेंट सेक्शन पर तुरंत प्रतिक्रिया दी. आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप और दिया मिर्जा ने हार्ट इमोजी के साथ कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी.

बता दें कि लतीफ बिन्नी द्वारा निर्देशित फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म में अक्षय खन्ना और सोनाली बेंद्रे मुख्य भूमिका में थे. उस दौर में फिल्म का गाना 'सावन बरसे तरसे दिल' ने काफी लोकप्रियता हासिल की थी, और ये आज भी लोगों को काफी पसंद आता है. गाने में सोनाली और अक्षय की जोड़ी ने फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी. गाने को हरिहरन और साधना ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और लिरिक्स मजरुह सुल्तानपुरी ने लिखे थे. वहीं, म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिया था.

फिल्म की बात करें तो यह फिल्म एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की पर आधारित लव स्टोरी थी. फिल्म में दोनों एक-दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन परिवार और सामाजिक तनाव के कारण उनकी शादी मुश्किल हो जाती है. एक्टर सोनाली बेंद्रे ने अपने करियर में 'आग', 'नाराज', 'द डॉन', 'गद्दार' और 'टक्कर' जैसी फिल्मों में काम कर दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई है. हालांकि, अभिनेत्री ने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी.