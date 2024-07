पहले दिन ही हुआ सरफिरा का बुरा हाल, इस राज्य में अक्षय कुमार की फिल्म के बिके सिर्फ 100 टिकट

एक समय बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले अक्षय कुमार को अपनी हालिया फिल्मों जैसे रक्षा बंधन, सेल्फी, मिशन रानीगंज और बड़े मियां छोटे मियां के साथ कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है. एक के बाद एक फ्लॉप के बाद वह अपनी नई फिल्म सरफिरा लेकर आए हैं. उनकी यह फिल्म साल 2020 में ओटीटी पर रिलीज हुई साउथ की फिल्म सोरारई पोटरु का रीमेक है, जिसमें सुपरस्टार सूर्या मुख्य भूमिका में थे. सरफिरा को अक्षय कुमार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन के बॉक्स ऑफिस का हाल देखकर लग रहा है कि एक बार फिर से अक्षय कुमार को सफलता का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल 12 जुलाई को रिलीज हुई सरफिरा की हैदराबाद में सिर्फ 100 टिकट बुक हुई हैं. एक बड़े स्टार के लिए उसकी फिल्म के फर्स्ट डे के दिन सिर्फ 100 टिकट बुक होना हैरान कर देने वाली है. इस बात की जानकारी Aakashavaani ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए दी है. हैदराबाद में अब तक ‘सरफिरा' के सिर्फ़ 100 टिकट ही बिक पाए हैं, जिससे फैंस और इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग दोनों हैरान हैं. बुक माई शो प्लैटफॉर्म पर कई थिएटर खाली सीटें दिखा रहे हैं, जिससे फिल्म के प्रदर्शन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

The downfall of the highest order for Akshay Kumar!!! Just around 100 tickets sold so far for #Sarfira from the entire Hyderabad city. pic.twitter.com/Ok46pekZnK