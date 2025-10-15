विज्ञापन

जहां अक्षय, सलमान और अजय देवगन हुए फेल, वहीं साउथ के इस एक्टर की नहीं रुक रही कमाई की रेल, 13 दिन में 635 करोड़

साउथ की तरफ से आई इस फिल्म ने शुरुआत से ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसी पकड़ बनाई है कि अभी तक रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसा कमाल हाल के दिनों में बॉलीवुड का कोई स्टार नहीं कर पाया है.

नई दिल्ली:

सिनेमा के दुनिया में कभी-कभी ऐसी फिल्में आती हैं जो अपनी कहानी, अभिनय और निर्देशन से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है 'कांतारा चैप्टर 1' जिसने ना केवल दर्शकों का दिल जीता है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. जब कोई फिल्म रिलीज होती है, तो उसके शुरुआती दिन उसके सफल होने की दिशा तय करते हैं. लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' की बात कुछ अलग ही है. यह फिल्म न केवल शुरुआती दिनों में बल्कि लगातार कई हफ्तों तक अपनी कमाई में इजाफा करती रही, जो दर्शाता है कि इसे देखने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है. ऋषभ शेट्टी, जो इस फिल्म के निर्देशक और मुख्य कलाकार भी हैं, ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से इस फिल्म को एक नई पहचान दी है. 

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले सप्ताह में कुल 337.4 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें सबसे अधिक योगदान हिंदी वर्जन का रहा, जिसमें 108.75 करोड़ की कमाई हुई और कन्नड़ वर्जन में 106.95 रुपए जुटाए गए. इसके अलावा तेलुगु, तमिल, और मलयालम भाषाओं में भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी रही. दूसरे शुक्रवार यानी नौवें दिन फिल्म ने 22.25 करोड़ कमाए. दसवें दिन का कलेक्शन बढ़कर 39 करोड़ हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी और कन्नड़ से आया. ग्यारहवें दिन यह और थोड़ा बढ़कर 39.75 करोड़ तक पहुंचा. बारहवें दिन को सामान्य गिरावट दर्ज हुई और कलेक्शन गिरकर 13.35 करोड़ हो गया, जो कि पिछले दिन की तुलना में लगभग 66.42 प्रतिशत की गिरावट है.

फिल्म ने तेरहवें दिन 13.50 करोड़ कमाए. यह आंकड़ा बताता है कि फिल्म को लेकर दर्शकों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. इसी के साथ फिल्म का कुल भारतीय कलेक्शन अब तक 465.25 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि है. वहीं, अगर वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें, तो 'कंतारा चैप्टर 1' ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म ने अब तक दुनियाभर में 656 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम ने शानदार भूमिका निभाई है. उनकी एक्टिंग और फिल्म का कंटेंट दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखता है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
