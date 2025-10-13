विज्ञापन

अक्षय कुमार की जिंदगी में पैसे से भी ज्यादा जरूरी है ये चीज,बोले- अगर मुझे किसी एक चीज को चुनना हो तो मैं...

मुंबई में हाल ही में फैशन रियलिटी शो ‘पिच टू गेट रिच’ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अक्षय कुमार ने खुलकर अपने विचार साझा किए.

अक्षय कुमार बोले — “पैसे से ज्यादा जरूरी है सुकून”
नई दिल्ली:

मुंबई में हाल ही में फैशन रियलिटी शो ‘पिच टू गेट रिच' की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अक्षय कुमार ने खुलकर अपने विचार साझा किए. यह शो उन युवा डिजाइनर्स और फैशन उद्यमियों के लिए है जो अपने ब्रांड्स को बड़े मंच पर पेश करना चाहते हैं और निवेशकों से जुड़ने का मौका पाना चाहते हैं. शो में अक्षय कुमार और करण जौहर इन्वेस्टर के तौर पर शामिल हैं. अक्षय ने कहा कि आज हर कोई मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

उन्होंने कहा, “हर इंसान अपने दिमाग से सोचता है और सब यहां पैसा कमाने ही आए हैं. आप भी अपने काम और प्रयासों के लिए मेहनत कर रही हैं, मजे के लिए तो कोई नहीं करता.” लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि पैसे के अलावा उनके लिए सबसे जरूरी चीज है, मन की शांति. उन्होंने कहा, “पैसा जरूरी है, लेकिन पैसों से भी ज्यादा जरूरी है सुकून. मैं मेहनत करता हूं, पैसे के लिए काम करता हूं, लेकिन अगर मुझे किसी एक चीज को चुनना हो, मैं हमेशा सुकून को पैसे से ऊपर रखूंगा.”

अक्षय ने यह भी बताया कि फैशन सिर्फ़ ग्लैमर और स्टाइल तक सीमित नहीं है. यह एक बड़ा उद्योग है जिसमें अपार संभावनाएं हैं. ‘पिच टू गेट रिच' एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नए डिजाइनर्स अपने ब्रांड्स को पेश करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने और ग्रोथ के मौके मिलेंगे.

उन्होंने कहा कि शो का मकसद सिर्फ़ प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच तैयार करना है जहां युवा उद्यमी अपने ब्रांड्स की शुरुआत कर सकें और फैशन इंडस्ट्री में नाम कमा सकें. अक्षय ने यह भी जोड़ा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स युवा टैलेंट्स को सिर्फ़ मौका ही नहीं देते, बल्कि उन्हें सीखने, सुधारने और बड़े स्तर पर सोचने का अनुभव भी देते हैं.

प्रीस कॉन्फ्रेंस में जब अक्षय कुमार से पूछा गया कि इस शो में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या अपने परिवार से सलाह दी थी तो उन्होंने एक लाइन में जवाब देते हुए कहा - “मेरे पास भी अपना दिमाग़ है “अक्षय के इस जवाब से कांफ्रेंस हॉल में ठहाके गूंज गए .

