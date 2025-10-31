विज्ञापन

अक्षय कुमार भांजी की 9 तस्वीरें, अमिताभ के नाती अगस्त्य के साथ किया है डेब्यू, देख कर कहेंगे- अगली सुपरस्टार

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया इन दिनों चर्चा में बनी हुई है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की भतीजी और अलका भाटिया की बेटी सिमर भाटिया अपनी पहली फिल्म "इक्कीस" से हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं. इन दिनों वह अपनी नई फिल्म और लुक्स को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं और हर कोई उनके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है. आइए ऐसे में जानते हैं उनके बारे में.

सिमर भाटिया, अलका भाटिया और उनके पहले पति वैभव कपूर की बेटी हैं. बता दें, वह ऐसे वातावरण में पली- बढ़ी है, जहां फिल्मों की ही बातें होती रहती हैं, ऐसे में उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में एक्टिंग करने का मन बना लिया था.

 सिमर के माता-पिता जल्द ही अलग हो गए था. हालांकि उनकी मां अलका भाटिया ने साल 2012 में रियल एस्टेट कारोबारी सुरेंद्र हीरानंदानी से दूसरी शादी कर ली थी.  

 सिमर की एजुकेशन की बात करें, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी की है और कई साल अमेरिका में बिताए.

सिमर इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपने ट्रैवलिंग की फोटो शेयर करती रहती है. बता दें, वर्तमान में उनके 33.4K फॉलोअर्स हैं.

सिमर बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती थी. ऐसे में फिल्म 'इक्कीस' उनके लिए बेहद खास है. बता दें, इस फिल्म की कहानी भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हो गए थे.

अक्षय कुमार ने सिमर भाटिया की पहली फिल्म को लेकर शुभकामनाएं दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "काश मेरी मां आज यहां होती, और वह कहतीं, 'सिमर पुत्तर तू तह कमाल है' ढेर सारा आशीर्वाद, मेरी बच्ची. आकाश तुम्हारा है सिमर.

 एक्टिंग के अलावा सिमर को घूमने- फिरने का काफी शौक है. वह अब तक कई देशों को एक्सप्लोर कर चुकी हैं. इसी के साथ उन्हें अलग- अलग जगहों का फूड ट्राई करना भी काफी अच्छा लगता है.

जहां ज्यादातर स्टार किड्स की पहली फिल्म रोमांटिक हैं, वहीं सिमर ने एक आर्मी ड्रामा से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की है. बता दें, ट्रेलर में उनकी लुक्स की काफी तारीफ हो रही है.

 इंस्टाग्राम पर सिमर अपनी कई तस्वीरें भी शेयर करती है. यहां आपको उनके देसी और बोल्ड लुक देखने को मिलेंगे. बता दें, वह भगवान में काफी विश्वास रखती हैं.

