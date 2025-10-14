अक्षय कुमार बेटी नितारा को नहीं सिखाएंगे पैसे की अहमियत, बोले- मैं पैसों की बजाए...

अक्षय कुमार ने हाल ही में पैसों से जुड़ी उन बातों के बारे में जानकारी साझा की जो वह अपनी बेटी नितारा को सिखाना चाहते हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, अभिनेता ने इस बात पर विचार किया कि ज़िंदगी में असल में क्या मायने रखता है, पैसा, शोहरत और कामयाबी से परे. जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अपनी बेटी को पैसे का महत्व सिखाने की योजना बना रहे हैं, तो अक्षय ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह सिखाने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत है. हर कोई अपने तरीके से पैसे की कीमत समझता है. हम सभी इसके लिए काम करते हैं, आप, मैं, यहां हर कोई. यह सामान्य बात है. मुझे किसी को पैसे के बारे में सिखाने की ज़रूरत नहीं है."

हालांकि, अक्षय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन मन की शांति हमेशा पहले आनी चाहिए. "पैसे की अहमियत तो हर कोई जानता है, लेकिन पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति. मैं हमेशा यही चाहता हूं. हां, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, पैसे के लिए काम करता हूं, लेकिन अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं हमेशा पैसे की बजाय मन की शांति चुनूंगा." उन्होंने मैटेरियालिस्टिक चीजों की बजाय मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर ज़ोर दिया.

एक्टर ने हाल ही में अपनी बेटी से जुड़ी एक परेशान करने वाली साइबर सुरक्षा के बारे में भी बात की. मुंबई में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए, अक्षय ने खुलासा किया कि नितारा को एक बार अजनबियों के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते समय अनुचित तस्वीरें भेजने के लिए कहा गया था. उन्होंने कहा, "उसने तुरंत गेम बंद कर दिया और मेरी पत्नी को बताया. ये घटनाएं बताती हैं कि बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने की कितनी ज़रूरत है."

2001 में अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी की थी. अक्षय के दो बच्चे हैं, आरव (23) और नितारा (13) हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर को आखिरी बार जॉली एलएलबी 3 में देखा गया था और इस साल उनकी कई फ़िल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें स्काई फ़ोर्स, केसरी चैप्टर 2, कन्नप्पा और हाउसफुल 5 शामिल हैं. उनकी अगली बड़ी रिलीज़, वेलकम टू द जंगल, इस साल दिसंबर में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.