प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शाहरुख खान को गले लगाते दिखे अक्षय कुमार, ये फोटो हुई वायरल

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के भी कई दिग्गज पहुंचे. इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में अक्षय कुमार और शाहरुख खान एक दूसरे के गले लगते नजर आ रहे हैं. बता दें कि इस कार्यक्रम में विक्रांत मेसी, रवीना टंडन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, रजनीकांत, अनिल कपूर, कैलाश केर समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलेब्स पहुंचे. रजनीकांत, अनुपम खेर, अनिल कपूर ने तो एएनआई से बातचीत से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी.

Delhi | Actors Shah Rukh Khan and Akshay Kumar greet each other as they arrive to attend the oath ceremony of PM-designate Narendra Modi at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/A6jhJBsI9K