एयरपोर्ट पर पैपाराजी के साथ फ्रेंडली हुए अक्षय कुमार, जमीन पर बैठकर दिए जमकर पोज

बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार सिर्फ अपनी सुपरहिट फिल्मों और दमदार एक्शन की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने बेहतरीन स्टाइल और कूल अंदाज की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में एक बार फिर वह चर्चा में आ गए, जब पैपराजी ने उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. उनका लेटेस्ट एयरपोर्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो फैंस का ध्यान खींच रहा है. इस दौरान अक्षय कुमार पैपराजी के साथ बहुत फ्रेंडली नजर आए और उन्होंने खूब मस्ती भी की



एयरपोर्ट पर दिखा खिलाड़ी कुमार का स्टाइलिश स्वैग

अक्षय कुमार एयरपोर्ट पर पूरी तरह ऑल-ब्लैक लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसमें ब्लैक और मैचिंग ट्राउज़र शामिल थे. उनके आउटफिट को और स्टाइलिश बनाने के लिए उन्होंने ब्लैक शूज और ब्लैक सनग्लासेस के साथ पूरा लुक कंप्लीट किया. अक्षय का यह ऑल-ब्लैक अवतार देखने में जितना सिंपल था, उतना ही स्टाइलिश और क्लासी भी लग रहा था.



पैपराजी के लिए बैठकर और खड़े होकर दिए पोज

गाड़ी से उतरते ही अक्षय ने पैपराजी की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया. इसके बाद उन्होंने कैमरों के सामने पहले खड़े होकर और फिर बैठकर भी पोज दिए. उनके इस कूल और फ्रेंडली अंदाज ने फैंस और पैपराजी दोनों का दिल जीत लिया. अक्सर जल्दी में नजर आने वाले अक्षय इस बार काफी रिलैक्स दिखाई दिए और उन्होंने पैपराजी को निराश नहीं किया.

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अक्षय का एयरपोर्ट लुक चर्चा में आया हो. अपने फिटनेस लेवल और टाइम मैनेजमेंट के लिए मशहूर अक्षय हमेशा ही कम्फर्ट और स्टाइल दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पहनते हैं. उनका यह लेटेस्ट लुक उनकी सरल लेकिन इफेक्टिव फैशन चॉइस को एक बार फिर साबित करता है.





